Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Antalysapor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyen Hamzaoğlu, "Lig bundan sonra her hafta daha zor duruma gelecek. Bir o kadar da zevkli olacak. Kasımpaşa ile de mücadelesi ve pozisyonu yüksek gollü bir maç oynadık. Bizim açımızdan bu maçta galibiyet çok önemliydi. Olumsuz netice kendi güvenimizi ve bize inananların güvenini kıracaktı. Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen 2-2’yi yakalaması hoş değildi. 2-2’ye geldikten sonra takım stres yaşadı. İnşallah bundan sonra daha güvenli gideceğiz. Milli takım arasını moralli değerlendirmek önemli. Eksikleri tamamlayıp yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bizi desteklemek için buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
"Bu maçta galibiyet çok önemliydi"
16.03.2018 - 23:35 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 23:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3 puanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.
Etiketler : hamza hamzaoğlu,süper lig,antalyaspor,kasımpaşa,
550787 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/550787.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
25
17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
41
36
5
39
7
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
8
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
25
9
6
10
35
39
-4
33
11
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
14
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
26. Hafta Maçları
16.3.2018
Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor
16.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 4 Osmanlıspor Futbol Kulübü
17.3.2018
Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
17.3.2018
Fenerbahçe - Galatasaray
18.3.2018
Alanyaspor - Göztepe
18.3.2018
Gençlerbirliği - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.3.2018
Atiker Konyaspor - Kayserispor
18.3.2018
Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
3
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
49
4
Altınordu
27
13
6
8
46
37
9
45
5
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
6
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
7
Balıkesirspor
27
12
6
9
45
40
5
39
8
İstanbulspor
27
11
6
10
31
31
0
39
9
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
10
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
27
9
6
12
30
42
-12
33
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
27
9
7
11
47
45
2
31
16
Denizlispor
27
8
6
13
31
39
-8
30
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
27
2
4
21
13
74
-61
7