Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV Spor'un kapanacağı haberlerinin ardından vatandaşlar büyük bir merak içerisinde NTV Spor kapandı mı? NTV Spor ne zaman kapanacak? sorularını sormaya başladı. Discovery grubuna satılan NTV Spor'un kapanacağı tarih belli oldu. NTV Spor'un kapanış tarihi haberimizde. Peki NTV Spor ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

NTV SPOR NE ZAMAN KAPANACAK? İŞTE NTV SPOR'UN KAPANACAĞI TARİH

DISCOVERY Networks tarafından yapılan açıklamada, 17 Mart Cumartesi günü 22.30’da, DMAX'ın NTV Spor'un yerini alacağı ve Discovery'nin Türkiye pazarında TLC’den sonra şifresiz yayın yapacak ikinci kanalı olacağı duyuruldu.

NTV Spor'un yerine D-Max yayına başlıyor Yakın zaman içerisinde yayın hayatını sonlandıracak olan NTV Spor'un yerine Discovery Communications'un D-Max isimli kanalı yayına başlayacak.

DMAX, erkeklere yönelik yaşam tarzı ve eğlence içerikli ücretsiz yayın yapacak.

İşte NTV Spor'un yeni adı Geçtiğimiz günlerde satıldığı iddia edilen NTV Spor'un yeni ismi "D-Max" olacak.

Discovery Networks Türkiye Başkanı ve Genel Müdürü Lydia Fairfax “DMAX kanalını Türkiye pazarına tanıtmaktan ve kanal portföyümüzü daha da genişletip çeşitlendirmekten ötürü oldukça heyecanlıyız. DMAX zorlu mesleklerden, spor ve arabalara ve en iyi senaryolu içerikleri izleyicilere sunarken aynı zamanda onları eğlendirecek, aydınlatacak ve onlara ilham verecek. İzleyiciler kanalı izlerken çok keyif alacak” dedi.

NTV Spor, yıl sonuna kadar kapanacak Doğuş Grubu, uzun süredir konuşulan "NTV Spor kapatılıyor" söylentisi hayata geçiriyor. Şirket, yıl sonuna kadar kanalı kapatacak.