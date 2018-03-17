Daha önce Uluslarası Futbol Birliği Kurulu'nda (IFAB) oyunlara eklenmesi kabul edilen VAR sistemi, FIFA tarafından onay aldı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, VAR sisteminin bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda resmen uygulanmasının karar verildi.
Açıklamada, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) 4 önemli katkısı olacağı vurgulandı. Bunlar kale topun kale çizgisini geçip geçmediği, penaltı kararları ya da penaltıya sebep olan pozisyonlar, sadece doğrudan gösterilen kırmızı kartlar ve yanlış kimlik tespiti olarak ifade edildi.
2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi kullanılacak
17.03.2018 - 01:38 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 01:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIFA, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) kullanılmasını onayladı.
Daha önce Uluslarası Futbol Birliği Kurulu'nda (IFAB) oyunlara eklenmesi kabul edilen VAR sistemi, FIFA tarafından onay aldı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, VAR sisteminin bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda resmen uygulanmasının karar verildi.
Etiketler : var sistemi,dünya kupası,
550794 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/550794.aspx
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22
25
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3
Başakşehir
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15
5
5
45
26
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50
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Kayserispor
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6
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Trabzonspor
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6
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38
0
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8
Sivasspor
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11
5
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36
37
-1
38
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Malatyaspor
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9
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34
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9
6
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35
39
-4
33
11
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
14
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
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Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
26. Hafta Maçları
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Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor
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Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 4 Osmanlıspor Futbol Kulübü
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Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
3
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
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6
8
46
37
9
45
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Gazişehir G.Ant
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12
8
7
44
25
19
44
6
Boluspor
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13
4
10
40
25
15
43
7
Balıkesirspor
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12
6
9
45
40
5
39
8
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11
6
10
31
31
0
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Elazığspor
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31
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38
10
Giresunspor
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10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
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9
10
8
34
32
2
37
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Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
27
9
6
12
30
42
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33
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
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-7
32
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Eskişehirspor
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9
7
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45
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Denizlispor
27
8
6
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Manisaspor
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15
18
Gaziantepspor
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2
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13
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