Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mircea Lucescu, İstanbul-spor’un genç futbolcusu Mehmet Zeki Çelik’i ilk defa kadroya çağırırken listedeki toplam 5 ismin A Takım düzeyinde ay-yıldızlı ekiple siftahı yok. O isimler Mehmet Zeki ile beraber Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Abdülkadir ve Ömer Bayram.

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Konya), Volkan Babacan (Başakşehir)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş, Kaan Ayhan (F. Düsseldorf, Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (B. Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Akhisar)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Alanya), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)