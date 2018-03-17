Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Süper Lig’in 26. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’dan 6 puan geride olan Fenerbahçe, tarihî rakibini Kadıköy’de ağırlayacak. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. Derbi sonucu, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Galatasaray zorlu deplasmandan zaferle ayrılarak hem puan farkını 9’a çıkarıp zirvedeki yerini sağlamlaştırmak, hem de 19 yıllık Kadıköy’deki galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Fenerbahçe ise sahasındaki maçı kazanıp yarışa tutunmak ve Kadıköy geleneğini sürdürmek peşinde. Ev sahibi F.Bahçe’de iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile millî sol bek İsmail Köybaşı derbide olmayacak. G.Saray’da ise ligde son oynanan A. Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı. Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide forma giyemeyecek.

DEVRİM ZAMANI!

Süper Lig’de zirvenin sahibi Galatasaray, bugün şampiyonluğun büyük düğümlerinden birini çözmeyi hedefliyor. Günlerdir taktik planların yanı sıra, psikolojik olarak da takımını derbiye hazırlayan teknik direktör Fatih Terim, futbolcularına sıklıkla öz güven vurgusu yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kadıköy’de 19 yıldır süren olumsuz seriyi kırmayı hedefliyor. Takıma “Kendi oyun karakterimizi sahaya yansıttıktan sonra kazanmamız için hiçbir sebep yok, yeter ki antrenmanda uyguladıklarımızı sahaya yansıtalım” diye seslenen Fatih Terim, takımına güveniyor. 2011-12 sezonunda Kadıköy’de şampiyonluk kupası kaldıran tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın Kadıköy’deki son galibiyetinde de Galatasaray’ın başındaydı.



Sakin kalacaksınız

Takımın yıldız isimlerinden Belhanda ve Feghouli’nin yanı sıra Maicon ile ayrı bir konuşma gerçekleştiren Fatih Terim, maç içinde agresif olmamalarını, sakin kalmaları gerektiğini anlatıp “Maç boyunca 11 kişi mücadele etmemiz çok önemli” ikazında bulundu. Ayrıca Serdar Aziz’e ikili mücadelelerde dahi kontrollü olmasını söyleyen Terim, sakatlıktan dönen Fernando’ya da dikkatli olmasını, riskli oynamamasını söyledi. Galatasaray’da Fatih Terim ve takımın yanı sıra taraftar ve yönetim de galibiyete kilitlenmiş durumda. Sarı-kırmızılı yöneticiler, teknik heyete güven mesajları gönderirken, taraftarların da takıma inancı yüksek.

Terim: 5 - Kocaman: 3

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasında oynanan 10 maçta Terim’in 5’e 3’lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Rodrigues’e atış serbest

Galatasaray’da sezonun yıldızlarından Garry Rodrigues, Fatih Terim’in en güvendiği isimlerden biri. Tecrübeli hoca attığı sert şutlarla dikkati çeken oyuncusuna “Vur” emrini verdi. Terim, şut özelliği yüksek oyuncusuna “Kaleyi gördüğün yerden vurmaktan çekinme. Rakibi sürekli rahatsız etmeliyiz” dedi.



F.Bahçe ve G.Saray arasında oynanacak olan derbi, 6 yıl sonra aynı gün ve aynı teknik direktörler ve aynı hakemle oynanacak. 17 Mart 2012’deki maç 2-2 bitmişti.



Josef’e dikkat

Galatasaray hafta boyu yan toplara önlem aldı bu konuda çalışmalar gerçekleştirdi. Muslera da hocası Taffarel ile birlikte altıpas hâkimiyeti üzerinde durdu. Öte yandan kornerlerde etkili olan Fenerbahçe orta sahası Josef’in de ön direğe yaptığı koşular gözden geçirildi ve dikkat edilmesi konusunda oyuncular uyarıldı.

28 bin kişilik idman!

Galatasaray bu akşamki Fenerbahçe derbisi öncesi son idmanını Türk Telekom Stadyumu’nda yaklaşık 28 bin taraftar önünde gerçekleştirdi. Başkan Mustafa Cengiz: “Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Böyle bir manzara bize nasip oldu.

İnşallah kazanırız. Bu taraftara her şey lâyık” dedi.