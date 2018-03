Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de son galibiyeti 1999’da Fatih Terim ile kazanan Galatasaray, kurt teknik adam ile 19 yıllık geleneğe son vermek istiyor. İşte usta kalemlerin, derbiyle ilgili sorulara verdiği cevaplar:



ÖCAL ULUÇ: Bozabilir. Çünkü bu takımda 19 yılın Kadıköy’e gidişteki olumsuz ruh halini taşımayan oyuncular büyük çoğunlukta. Kanaatim o ki, Galatasaray maçı 11 oyuncuyla bitirebilirse Kadıköy’den 19 yıl sonra galibiyetle ayrılacaktır.



KEMAL BELGİN: Galatasaray’daki oyuncu yapısının bir Fenerbahçe sahası fobisi yaşadığını düşünmek zor... Gomis mi, Feghouli mi, Belhanda mı, Fernando mu, Maicon mu fobi sıkıntısı yaşar? Buna karşılık Fenerbahçe, taraftarının aşırı baskısından rahatsızlık duyabilir.



ÜMİT AKTAN: Hiç sanmam.



SADIK SÖZTUTAN: Bozarsa, “Kadıköy sendromunu” en az yaşamış oyunculardan kurulu bu takım bozar. Tek sebep bu değil tabii… Hemen herkesin kabul ettiği gibi, her bölgesi iyi oturmuş, gol sıkıntısı olmayan, takım oyununu iyi uygulayan bir ekip bu… Ama deplasman performansına bakınca da taraftarı için umutsuzluk büyüyor.



HASAN SARIÇİÇEK: Biliyorum, sahada tarih konuşmaz ancak Galatasaray lider de olsa, bu imkânsız, Fenerbahçe en zayıf gününde bile Kadıköy’de geçit vermiyor. Bu kâbus Galatasaray’ın kadro değişimi ile aşacağı bir durum değil. Ayrıca Fenerbahçe kazanmaya mecbur. Yeni Malatyaspor önündeki kadro ve futbol bu maçı Fenerbahçe’ye kazandırmaya yeter.



ÖMER FARUK ÜNAL: Galatasaray’da son 19 yıldır en iyi kadro bugünkü kadro diyebilir miyiz? En iyi yönetim, en iyi dönem bugün diyebilir miyiz? En kötü Fenerbahçe bugünkü diyebilir miyiz? Şunu söylemek istiyorum; bu psikolojiyi ortadan kaldıran ve sakin kalan Galatasaray seriyi bozacaktır.



AHMET DURSUN: Galatasaray’ın seriyi bu sene de bozabileceğini sanmıyorum. Fenerbahçe en kötü zamanlarında bile evinde Galatasaray’ı yenmeyi başarıyor. Galatasaray’da oynayan eski futbolcu arkadaşlarımla da konuştuğumda orada bir fobi yaşadıklarını görüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin istediği sonucu alacağına inanıyorum.



ERCAN YILDIZ: Serinin bozulacağını pek sanmıyorum. Galatasaray’ın bu sezon bir deplasman fobisi ortaya çıktı. Sonuçta Kasımpaşa deplasmanında bile kaybeden bir Galatasaray var. 14 gün önce Akhisar, Kadıköy’de elini kolunu sallaya sallaya 3-1 kazansa da, Fenerbahçe’nin aynı izni Galatasaray’a vereğine ihtimal vermiyorum. Kadıköy’deki seri 20 seneye çıkar.

> Fatih Terim hücum; AYKUT Kocaman savunma futbolunu seviyor. Nasıl bir derbi öngörüyorsunuz?

ÖCAL ULUÇ: Normal şartlarda oynanırsa maç hücum futbolunu seven Fatih Terim, savunma futboluna yaslanan Aykut Kocaman’ı Kadıköy’de de olsa yenecektir.



KEMAL BELGİN: Takımların genel oyun yapısına bakınca, Fenerbahçe ne kadar ev sahibi rolünde de olsa, sanırım al sana, ver bana, bu arada rakibin derinliğini veya hatasını yakalarsam, nasılsa biri vurur kazanırım anlayışından vazgeçmez. Buna karşılık Galatasaray, elimde ünlü ve iyi oyuncular var, yürürüm derse karşısında Konyasporlu oyuncuları değil, atışı iyi olan Fenerbahçelileri bulur. Ancak ne var ki, Galatasaray’ın kadrosu bloklar hâlinde oynamaya uygun değil. Buna karşılık arızalı tandemini Topal ve Josef ile sigorta eden Fenerbahçe’de iki bek ve Giuliano öne çıkabilir.



ÜMİT AKTAN: Sıkıntılı ve arbedeli bir derbi bekliyorum.



SADIK SÖZTUTAN: Aykut Kocaman sıkı sıkı tembih etse “Aman ha, savunma futbolu oynayacağız”, bu maçta kimse dinlemez bence… Yani söylediğinizin tam tersi, Fenerbahçe baskılı oynar, Galatasaray daha çok savunmada kalır. Şartlar bunu gösteriyor, hatta gerektiriyor.



HASAN SARIÇİÇEK: Taktik mi, bence psikoloji ağır basıyor… Kazanmaya mecbur olan Fenerbahçe… Ki, kuracağı baskı ile Galatasaray’ın oyununu bozar, hücumu düşünemez hâle getirir ve başta Gomis olmak üzere bütün silahlarını susturur. Kadıköy fobisi de cabası.



ÖMER FARUK ÜNAL: Bu tespit doğru. Ancak Kadıköy’de savunma yapmak Fenerbahçe’ye bir şey kazandırmaz. Yine Kadıköy’de hücum oynamak da Galatasaray’a bir şey kazandırmaz. Roller değişebilir. Fenerbahçe hücum, Galatasaray savunma yapabilir. Çünkü Fenerbahçe’ye 3 puan lazım, Galatasaray’a 1 puan da uyar.



AHMET DURSUN: Derbinin nasıl geçeceği maç içinde yaşanacaklara bağlı. Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının tansiyonu her zaman yüksek oluyor. Kırmızı kart çıkarsa işler çok değişir. Fenerbahçe her ne kadar kadro olarak Galatasaray’ın gerisinde olsa da bu maçta rakibine oranla daha ofansif bir futbol sergileyecektir çünkü kazanmaktan başka çaresi yok.



ERCAN YILDIZ: Galatasaray, Fenerbahçe’nin 6 puan önünde. Puan cetvelindeki bu durum oyun anlayışına da mutlaka etki edecektir. Bu defa Fatih Terim’in takımını savunurken, Aykut Kocaman’ın öğrencilerini de hücum ederken görecek gibiyiz. Fatih Hoca’nın cebinde 6 puanlık bir kredi var. Hamle yaparken daha rahat olacaktır. Ancak Fenerbahçe’nin beraberliğe bile tahammülü yok. Hatta aksi sonuçta Aykut Hoca koltuğunu kaybedebilir. Bu gerginlik onu sezon başından bu yana pek yanaşmadığı tercihlere itecektir.

> Bu maçın şampiyonluk yarışına etkisi ne olur?



ÖCAL ULUÇ: Şampiyonluk yarışı devam eder, Fenerbahçe kaybederse yarıştan kopar.



KEMAL BELGİN: Bu maçta Galatasaray kazanırsa, Beşiktaş’la başbaşa kalırlar. Fenerbahçe kazanır da; Beşiktaş, Başakşehir’i yenerse yarışın en heyecanlı ortamı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçer.



ÜMİT AKTAN: Mesele birbirini değil, yenmesi gerekenleri yenmek olduğu için daha çok şey değişir.



SADIK SÖZTUTAN: Kimin kazandığına bağlı… Galatasaray kazanırsa, öteki deyişiyle Fenerbahçe kaybederse, Kadıköy’de dükkân kapanır. Yarış, Galatasaray’ın büyük avantajıyla üç takıma kalır.



HASAN SARIÇİÇEK: ‘Fenerbahçe kazanır’ dediğime göre sonuç; Fenerbahçe, Beşiktaş’ı şampiyon yapar! Bu kadar açık.



ÖMER FARUK ÜNAL: Olmaz! Siz evinizde Akhisar’a yenilirseniz, deplasmanlarda Sivas’a, Kasımpaşa’ya yenilirseniz; istediğiniz kadar derbi kazanın. Hiçbir anlamı yok. Biz 20 Mayıs’ta bu yarıştaki 4 teknik adamdan birini çok öveceğiz. Diğer 3’ünü çok yereceğiz. Derbilere, skorlara çok takılmayacağız. 20 Mayıs’ta puan cetveline bakacağız. 1 puanla ya da ikili averajla şampiyon olanı değerli olacak.



AHMET DURSUN: Galatasaray kaybederse ve Beşiktaş deplasmanda Başakşehir’i yenerse siyah-beyazlıların yüzde 80 şampiyon olacağına inanıyorum.



ERCAN YILDIZ: Fenerbahçe kazanırsa, bu havayla bence şampiyonluğun en güçlü adayı olur. Çünkü Galatasaray derbisinden sonra büyük maçı kalmıyor, rakipleri de birbirleriyle oynuyor... Galatasaray kazanır ya da berabere biterse de, Fenerbahçe yarış dışında kalır. Yarıştaki diğer iki takım Beşiktaş ve Başakşehir’i çok güçlü olduğu evinde ağırlayacak olan Galatasaray, şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olur.

> Kocaman’ın “bizi şampiyon yapmayacaklar” sözleri hakem Yıldırım'ı etkiler mi?

ÖCAL ULUÇ: Aykut Kocaman’ın puan itibarıyla geriye düştüğü süreçte devamlı konuştuğu hiçbir şeyi ciddiye almadım, bunu da almıyorum.



KEMAL BELGİN: Bülent Yıldırım bu konularda en az etkilenme ihtimali olan hakemdir. Oyuna çok düz bakar, kulakları tıkalıdır. Yanlış karar tabii ki verebilir. Ancak bu tıpkı diğer hakemlerin yaptığı kadar olur.



ÜMİT AKTAN: Aykut Hoca’nın o sözü algı amaçlıdır ve hakemden yardım beklentisini gösterir. Maçı direkt etkiler.



SADIK SÖZTUTAN: Her derbide bir hakem kaybettiğimizi hep söylüyorum. Bu derbide de işi en zor olan adam hakem… Kim olursa olsun… Dünyanın bir numarası olsun. “Bizim takıma torpil yapmadıysa” bütün kararları tartışılır! Aykut Kocaman’ın hakem serzenişlerini abartılı buluyorum.



HASAN SARIÇİÇEK: Keşke, Aykut Hoca bu sözü hiç sarf etmemiş olsaydı…



ÖMER FARUK ÜNAL: Hiç olmaz! Hakem ya da kalan maçlardaki diğer hakemler bildiğini okur. Kocaman’ın her açıklaması, bir sonraki hafta açığa düşebiliyor. Geçen sezon kendisi bir Anadolu takımıyla 2 kupa kaldırdı. Hakem hatalarına sığınmak her teknik adam için en kestirme yol. Hele de bu ülkede.



AHMET DURSUN: Aykut Hoca saygı duyulması gereken iyi bir insan ancak maalesef Fenerbahçe’nin beklentilerini karşılayabilecek bir teknik adam değil. Bu sözlerinin şampiyonluğu ya da bu maçı etkileyebileceğini zannetmiyorum.



ERCAN YILDIZ: Aykut Kocaman’ın haklı olduğu noktalar var elbet. Evet hakemlerimiz, MHK, TFF ve kurulları bazen skandala varan boyutlarda hatalar yapabiliyorlar. Ancak algı mühendisliği konusunda kimsenin eline su dökemeyeceği Aykut Hoca, çuvaldızı başkasına batırırken, hiç iğneyi kendisine dokundurmayı düşünmez mi? Fenerbahçe’nin 25 hafta boyunca geriye düşüp çevirdiği maç sayısı kaç? Yani bir maç hoca dokunuşun görüldüğü ve hissedildiği. Söyleyeyim “0”, yazıyla “sıfır.”

> Dev randevuda hangi isimler ön plana çıkar?

ÖCAL ULUÇ: Fenerbahçe’de ön plana çıkacak oyuncu kaleci Volkan Demirel olacaktır. Hücum futbolu oynayan Galatasaray’ın silahları zaten belli, Gomis başta olmak üzere.

KEMAL BELGİN: Kadrolarda kimin olacağını bilmek zor. Galatasaray’da ben olsam Tolga’yı oynatır, Belhanda’yı kenarda tutarım. Fernando, Tolga ve Selçuk orta alan tercihim olurdu. Fenerbahçe’de ise Aatıf ve Şener yine mutlaka olmalı... Fernandao da sahada olmalı...

ÜMİT AKTAN: Hakem ve kaleciler.

SADIK SÖZTUTAN: Muslera, Giuliano ve hakem…

HASAN SARIÇİÇEK: Skrtel… Mehmet Topal… Volkan Demirel ve duran toplar!

ÖMER FARUK ÜNAL: Önce kaleciler. 2 takım da bu sezon kaleciden dertli. Fenerbahçe forveti, Galatasaray’a nazaran çok zayıf. Ben bu derbide tahmin edilen futbolculardan çok, senede sadece 1-2 gol atabilen oyuncuların gol bulabileceğini düşünüyorum.

AHMET DURSUN: Fenerbahçe’de Giuliano, Fernandao ve oynarsa Valbuena. Galatasaray’da Gomis, Belhanda ve Feghouli.

ERCAN YILDIZ: Galatasaray’da Gomis derbilerde çok suskun ve etkisiz kalıyor. Belhanda ön plana çıkabilir. Hem oyun anlamında, hem de çok çabuk sinirlenebilen bir futbolcu. Tahriklere kapılmaya müsait, takımını 10 kişi bırakabilir. Fenerbahçe’de ise Volkan ile Giuliano.

Kadıköy’deki son 21 F.Bahçe-G.Saray resmî maçı

Tarih Organizasyon FB-GS

07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4

06.05.2001 Süper Lig 2 - 1

16.02.2002 Süper Lig 1 - 0

06.11.2002 Süper Lig 6 - 0

29.02.2004 Süper Lig 2 - 1

22.05.2005 Süper Lig 1 - 0

08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1

22.04.2006 Süper Lig 4 - 0

03.12.2006 Süper Lig 2 - 1

08.12.2007 Süper Lig 2 - 0

03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0

09.11.2008 Süper Lig 4 - 1

25.10.2009 Süper Lig 3 - 1

24.10.2010 Süper Lig 0 - 0

17.03.2012 Süper Lig 2 - 2

12.05.2012 Süper Lig 0 - 0

12.05.2013 Süper Lig 2 - 1

10.11.2013 Süper Lig 2 - 0

08.03.2015 Süper Lig 1 - 0

25.10.2015 Süper Lig 1 - 1

20.11.2016 Süper Lig 2 - 0

TÜRKİYE GAZETESİ MUTFAĞINDAN DERBİ TAHMİNİ...

İSİM FB/GS

Abdullah İlhan 1-2

Âdem Şirin 3-1

A. Münir Arvas 1-1

Ahmet Söyler 1-3

Ali Çelik 2-1

A. Rıza Kılıçaslan 1-2

Bahattin Arvas 3-1

Birol Bingöl 1-2

Burhan Can Terzi 0-2

Bünyamin Çelik 1-2

Cabir Turgut 2-3

Cahit Eroğul 0-1

Canan Eraslan 1-1

Cihat Yanık 2-2

Çetin Özcan 3-1

Duygu Yılmaz 2-3

Dursun Topçu 1-2

Efrahim Gönültaş 3-3

Emel Baltacı 1-2

Emin Arvas 1-2

Enver Demirbaş 1-1

Faruk Kılıç 1-0

Fatih Selek 2-1

Fikret Çengel 3-0

Hamza Çiftçi 2-0

Hayati Kaya 1-0

İrfan Özfatura 2-1

M. Emin Uluç 2-0

Mehtap Güneş 2-1

Metin Öğrek 0-1

Murad Tamer 2-3

Murat Öztekin 2-1

Mustafa Güldane 3-1

Mücahit Karmış 2-1

Nazım Korkut 2-0

Osman Algül 0-1

Osman Sağırlı 2-2

Ö. Çetin Engin 2-1

Ö. Faruk Bingöl 2-1

Ömer Söztutan 0-1

Ömer Şen 2-1

Uğur Aktan 1-0

Ümit Tanrıseven 3-2

Ümit Yaşar Belge 0-0

Talip Karakaş 1-2

Yahya Erkılıçoğlu 2-1

Yusuf Hebu 3-1

Zeki Kaptı 2-1