Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'e 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Bugün oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Süper Lig'de oluşacak puan durumu ve haftanın fikstürü haberimizde İşte 26.hafta toplu maç sonuçları ve puan durumu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE CANLI MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE CANLI MAÇ SONUÇLARI



26. HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLAR

Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor:2-3

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor:0-4

17 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş

Süper Lig'de oynanan 26. haftada maç bitiminde oluşan puan durumu ve maç sonuçlarını anlık olarak sayfamızda güncellenecektir.





Düello Antalyaspor’un

Antalyaspor nefes kesen karşılaşmada Kasımpaşa’yı İstanbul’da 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar Deniz Kadah ve Doukara’nın golleriyle iki farklı öne geçti, 10 kişi kalan ev sahibi ekip Diagne ile 4 dakikada skoru eşitledi, son sözü oyuna 74’t giren Harun Alpsoy 82’de söyledi: 3-2. Antalyaspor ligdeki ilk dış saha galibiyetini elde ederken, G.Saray’ı yendikten sonra düşüşe geçen ve galibiyeti bulunmayan Kasımpaşa ise son 4 maçtaki 2. mağlubiyetini yaşadı.

>Oğuzhan Ort (İHA)

GOLLER: Deniz Kadah (dk.42),Doukara (dk.53),Diagne (dk.66 ve 70), Harun (dk.82)

KIRMIZI KART: Mensah (dk.50) Kasımpaşa

SARI KARTLAR: Nazım, Charles, Yekta (Antalya)

Osmanlı ateşten çıktı

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Osmanlıspor deplasmanda ligden düştü gözüyle bakılan Karabükspor’u mağlup etti: 4-0. Başkent ekibi bu galibiyetle maç fazlasıyla düşme hattından kurtulmuş oldu. Serdar Gürler ve Mehmet Batdal’ın golleriyle Osmanlıspor ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci devrenin başlamasıyla Mehmet Batdal bir gol daha attı: 3-0. İlk golün sahibi Serdar Gürler 90. dakikada tekrar sahneye çıktı ve Osmanlıspor maçtan 4-0 galip ayrıldı.

>Yasin Erdem - Karabük (İHA)

GOLLER: Serdar (dk.22 ve 90+1), Mehmet Batdal (dk.41 ve 47)

SARI KARTLAR: M.Batdal, Pinto (Osmanlıspor), Traore, Bliznichenko(K.Karabük)



