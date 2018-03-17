Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih'e elenen Beşiktaş, lige odaklandı. Sezonun ikinci yarısında boy gösterdiği 8 lig karşılaşmasında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak namağlup tek takım durumunda olan siyah-beyazlılar, ligin şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Son 6 maçta yalnızca 2 kez kazanan ve son deplasman karşılaşmasında Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Başakşehir ivme kaybetmiş durumda. Bu maç öncesinde turuncu-lacivertli ekipte takımın önemli isimlerinden Epureanu kırmızı kart, Emre Belözoğlu da sarı kart cezalısı. Rakibine karşı oynadığı son 3 maçta bileği bükülmeyen Abdullah Avcı'nın ekibinde, sahasında oynadığı mücadelelerde ise Beşiktaş'a yalnızca 1 kez kaybetti. Başakşehir'in sahasındaki 10 maçın 5'i berabere biterken, 4 mücadeleden ise Başakşehir galibiyetle ayrıldı. İki takım toplamda ise 24 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir'in 5, Beşiktaş'ın ise 6 galibiyeti bulunuyor. 13 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.



Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Quaresma'nın cezası devam ediyor. Siyah-beyazlıların savunmasının önemli isimleri Tosic ve Pepe, sakatlıkları nedeniyle Bayern Münih karşısında forma giymemişti. 2 futbolcudan Tosic'in bu maçta oynaması beklenirken, Pepe'nin durumu ise maç saatinde kesinlik kazanacak.



Yarın saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.