Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dev derbiye saatler kala heyecan artarken, Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarların tribünlerde yapacağı koreografi de ortaya çıktı.

ASLAN TERBİYECİSİ KOREOGRAFİSİ

Dün sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla koreografinin detayları belli oldu. Tribünde bugün bir aslanı kamçılayarak terbiye eden Fenerbahçeli bir futbolcu figürü yer alacak.

Bu arada bugünkü maçta Ülker Stadı'nın tamamen dolmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tribünlerde koreografinin yanı sıra farklı şovların da yapılacağı kaydedildi. Ülker Stadı'nda bugün tam anlamıyla bir şölen yaşanması bekleniyor.





Galatasaray taraftarları da ligin ilk yarısında oynanan derbi maçta Rockyli koreografi yapmıştı.





'FENERBAHÇE MARŞLARI ÇOK SIK ÇALINACAK'

Kadıköy Ülker Stadı'nda Galatasaraylıların yer alacağı tribüne çok sayıda hoparlörün yerleştirildiği de öğrenildi. Bu hoparlörden maç önü ve sonrasında Fenerbahçe marşlarının çok sık çalınacağı öğrenildi. Galatasaray taraftarlarının da maç önü ve sonu yapılacak yayınla böylelikle tezahürat yapmasının bir şekilde önüne geçilecek.