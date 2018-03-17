Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rize Adanaspor maç özeti golleri izle linki, önemli anlarının geniş özeti ve tüm detaylarını bu haberde topladık. 1. Lig 28. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in takımı Çaykur Rizespor ile Eyüp Arın'ın ekibi Adanaspor karşı karşıya geldi. Spor Toto 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım Adanaspor 26. dakikada Roni'nin golüyle öne geçerken, Karadeniz temsilcisinde Galip Güzel 78'de skoru eşitledi. Adanaspor'da 86'da golü atan Roni kırmızı kartla oyun dışında aldı.



ÇAYKUR RİZESPOR ADANASPOR MAÇ ÖZETİ GOLLERİ - TIKLA/İZLE



STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Cemal Bingül (xx), Habip Tiryaki (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Ramos (xx), Mehmet (xxx), Orhan (xx) (Dk. 88 Kweuke x), Robin (xx), Lincoln (xx)(Dk. 46 Recep xx) , Sadane (xx), Galip (xxx), Süleyman (xx), Oğulcan (xx) (Dk. 60 Turgut Doğan xx), Samudio (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Rodrigo (xx), Yakup (xx), Onur (xx), Gökhan (xx), Renan (xx), Tevfik (xx), Mustafa (xx)(Dk. 73 Bilal Yener x) , Ronei (x), Bahattin (xx)(Dk. 81 Oğuz Han x), Magaye (xx) (Dk. 90+1 Uche)

GOLLER: Dk. 79 Galip (Çaykur Rizespor), Dk. 26 Ronei (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Robin (Çaykur Rizespor) Mustafa, Bahattin (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Ronei (Adanaspor)



ÇAYKUR RİZESPOR 1-1 ADANASPOR (GENİŞ ÖZET)



19’uncu dakikada Adanaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Bahattin’in şutunda top az farkla auta çıktı.



25’inci dakikada Magaye çizgiye inip pasını kale sahası içine gönderdi. Topla buluşan Ronei şutunu çekerek topu ağlara gönderdi. 0-1



37’nci dakikada Orhan’ın pası ile kale sahası sağ çaprazında topla buluşan Galip’in sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.



51’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Orhan’ın ortasında topa kafayı vuran Oğulcan’ın şutu auta gitti.



77’nci dakikada Süleyman’ın ceza sahasına yaptığı ortada rakip oyuncuya rağmen topa kafayı vuran Saadane’nin şutu kaleci İrfan Can’ın kontrolünde auta çıktı.



79’uncu dakikada Mehmet’in sağ taraftan yaptığı ortada topu ceza sahasında Samudio kafa ile indirdi. Topu önünde bulan Recep’in şutunu kaleci İrfan Can çeldi. Kale çizgisi önüde topla buluşan Galip topu ağlara gönderdi. 1-1



85’inci dakikada Süleyman’ın çekerek düşüren Ronei sarı kart gördü. Sarı kartın ardından Çaykur Rizespor yedek kulübesine el kol hareketi yapan Ronei ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



90+1'inci dakikada Samudio'nun çıkarttığı pasla topla buluşan Ramos'un şutu üstten auta çıktı.



Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



MAÇ SONU GERGİNLİK



Karşılaşma sonunda Adanasporlu Rodrigo ile Çaykur Rizespor'un yedek kulübesindeki Abdullah Durak arasında gerginlik yaşandı. Olaya diğer futbolcular ile teknik direktörü İbrahim Üzülmez müdahale etti.







ÇAYKUR RİZESPOR PUANINI 52 YAPTI

Alınan bu sonucun ardından Rizespor 52 puana yükseldi ve yenimezlik serisi 7 maç oldu. Adanaspor ise 34 puana çıktı, 4 hafta sonra puan geldi. Ligin bir sonrak haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Adanaspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek.