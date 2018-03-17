Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, kalecisi Eray İşcan'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

"BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRMİŞTİR"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşında kalecinin sağlık durumu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Oyuncumuz Eray İşcan bugün kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir diz artroskopisi ameliyatı geçirmiştir, oyuncumuza aynı seansta Yrd. Doç. Dr. Muhammed Pamukçu tarafından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak amaçlı bir ameliyat daha yapılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.