Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Akhisar özet izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, taraftarı önünde Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Son haftaların formda ekibi Akhisarspor, iki maçlık galibiyet serisine Başkette nokta koydu. Gençlerbirliği son dakikalarda Akhisarspor karşısında golü buldu ve 90 dakika 1-1 sona erdi. Teleset Mobilya Akhisarspor'un karşılaşmadaki golünü 43. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti. Gençlerbirliği'nin golünü ise 90+3'üncü dakikada Petar Skuletic attı. Sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yapan ancak son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle düşme potasında yer alan Gençlerbirliği puanını 27'ye çıkartırken, Teleset Mobilya Akhisarspor da puanını 34'e yükseltti. Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Akhisarspor ise 27. haftada sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.



GENÇLERBİRLİĞİ AKHİSARSPOR ÖZETİ VE GOLLERİ - TIKLA İZLE

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro (Dk. 32 Manu), Palitsevich, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili (Dk. 62 Serdar Özkan), Sessegnon, Aydın Karabulut (Dk. 68 Deniz Yılmaz), Skuletic

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu (Dk. 42 Dany), Ömer Bayram, Soner Aydoğdu (Dk. 84 Aykut Çeviker), Sissoko, Muğdat Çelik, Eray Ataseven, Larsson (Dk. 78 Olcan Adın), Seleznov

Goller: Dk. 43 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 90+3 Skuletic (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 27 Luccas Claro, Dk. 63 Palitsevich (Gençlerbirliği), Dk. 58 Eray Ataseven (Teleset Mobilya Akhisarspor)

GENÇLERBİRLİĞİ 1-1 AKHİSARSPOR (GENİŞ ÖZET)

6.Dakikada Soner'in kullandığı köşe vuruşunda Mustafa'nın kafa şutu kaleci Hopff'ta kaldı.

19. Dakikada Aydın'ın pasıyla buluşan Skuletic'in yaklaşık 35 metreden çektiği şut kale direğinin üstünden auta çıktı.

21. Dakikada Sessegnon'un sağ taraftan yaptığı ortaya yükselen Skuletıc'in kafası direğe çarparak auta çıktı.

43. Dakikada Soner Aydoğdu orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girmeden topu Seleznov'a aktardı. Topu önüne alan Seleznov'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

45+1. Dakikada savunmada hata yapan Ahmet Oğuz topu Muğdat'a verdi. Muğdat'ın ortasında son anda araya Skuletic araya girerek topu uzaklaştırdı.

48. Dakikada Sessegnon'un kullandığı köşe vuruşunda, Palitsevıch'in kafa vuruşu direkten döndü. Top Alper'in önünde kaldı, ancak savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

59. Dakikada orta sahadan Sessegnon'un ortasında Skuletic'in kafa vuruşu kaleci Lukac'ta kaldı.

74. Dakikada savunmadan seken topta Serdar, topu kale yerine kaleciye nişanladı.

76. Dakikada Uğur'un ortasında Skuletic'in şutu savunmadan kornere çıktı.

83. Dakikada Hopff kalesinde devleşti. Almeida çalımlarla ceza sahasına girdi. Çektiği şut kaleci Hopff'a çarparak direkten döndü. Dönen topa tekrar Almeida vurdu, Hopff ikinci defa topu çeldi.

88. Dakikada sağ taraftan gelen ortada Manu, topu kale yerine üsten auta gönderdi.

90. Dakikada Almeıda'nın pasıyla buluşan Selenzov'un şutunda kaleci Hopff son anda topu kornere çeldi.

90+1. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Skuletich topu filelere gönderdi. 1-1



Maçtaki ilk pozisyon 7. dakikada yaşandı. Soner Aydoğdu'nun kullandığı köşe atışında Gençlerbirliği ceza alanında iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Hopf, kontrol etti. 21. dakikada Sessegnon'un Akhisarspor ceza alanının sağından yaptığı ortada Skuletic'in kafa yaptığı vuruşta top, kale direğinin yanından auta çıktı. 43. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla Gençlerbirliği ceza alanında buluşan Seleznov'un dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Bu aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısına ev sahibi ekip golle başlıyordu. 48. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya çok iyi yükselen Syarhey Palitsevich'in kafasında top direkten döndü. Maçın 83. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes rakiplerini ekarte ederek ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direkten döndü. Gençlerbirliği, uzatma dakikalarında Petar Skuletic'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Milan Lukac'ın hatasını çok iyi değerlendiren Karağlı fovet takımına bir puanı getiren golü ağlara gönderdi.