Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stoke City Everton maçı şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Premier Lig'in 31. haftasında Stoke City, Cenk Tosunlu Everton'ı konuk ediyor. Deplasmanda uzun süredir kazanamayan Everton, bu gidişata dur demek istiyor, Stoke City ise kendi evinde 3 puanı almanın hesabını yapıyor. Karşılaşmaya milli oyuncumuz Cenk Tosun ilk 11'de başladı. Peki Stoke City Everton maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

STOKE CİTY 1-2 EVERTON [CANLI]

83'GOL! Cenk Tosun Everton takımını öne geçiren golü atıyor.

82'Everton takımında Phil Jagielka, sarı kart görüyor.

81'Stoke City takımında Glen Johnson faul yapıyor.

80'Stoke City takımında Badou Ndiaye faul yapıyor.

79'Stoke City takımında oyuncu değişikliği; Eric Choupo-Moting oyundan çıkarken Jese Rodriguez oyuna giren isim.

77'Eric Choupo-Moting tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

77'Everton takımında Cenk Tosun faul yapıyor.

77'Golün asistini yapan isim Joe Allen.

77'Stoke City takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Xherdan Shaqiri çıkıyor ve yerine Saido Berahino oyuna giriyor.

77'GOL! Eric Choupo-Moting skora dengeyi getiriyor.

76'Everton yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede Everton takımında Phil Jagielka faul yapıyor.

73'Ceza sahası içinde topla buluşan Yannick Bolasie, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

72'Stoke City takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ramadan Sobhi çıkıyor ve yerine Eric Choupo-Moting oyuna giriyor.

69'Ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Jack Butland kurtarıyor.

69'Ceza sahası içinde topla buluşan Dominic Calvert-Lewin, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Jack Butland kurtarıyor.

68'Everton, Wayne Rooney ile köşe vuruşu kullanıyor.

68'Michael Keane, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Jack Butland kurtarıyor.

68'GOL! Cenk Tosun Everton takımını öne geçiren golü atıyor.

66'Ceza sahası içinde topla buluşan Glen Johnson, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Jordan Pickford kurtarıyor.

65'Wayne Rooney ile Everton takımı köşe vuruşu kullanacak.

61'Joe Allen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

60'Wayne Rooney, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Jack Butland kurtarıyor.

58'Stoke City takımında Ramadan Sobhi faul yapıyor. Stoke City yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Theo Walcott.

58'Michael Keane altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

58'Everton, Wayne Rooney ile köşe vuruşu kullanıyor.

58'Everton, Wayne Rooney ile köşe vuruşu kullanıyor.

56'Wayne Rooney ile Everton takımı köşe vuruşu kullanacak.

55'Stoke City takımında Ryan Shawcross orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

55'Stoke City takımında Ryan Shawcross, sarı kart görüyor.

53'Everton takımında oyuncu değişikliği; Tom Davies oyundan çıkarken Dominic Calvert-Lewin oyuna giren isim.

52'Stoke City yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede Stoke City takımında Joe Allen faul yapıyor.

52'Stoke City takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Badou Ndiaye tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

47'Wayne Rooney, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Jack Butland kurtarıyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Stoke City takımında Peter Crouch faul yapıyor.

45'Everton takımında Idrissa Gueye faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Badou Ndiaye.

40'Stoke City takımında Peter Crouch faul yapıyor.

40'Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Tom Davies için ofsayt bayrağı kalkıyor.

39'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Everton takımında Cenk Tosun faul yapıyor.

37'Everton takımında Seamus Coleman orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

35'Everton takımında Yannick Bolasie orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

32'Ceza sahasında Cenk Tosun topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

32'Everton takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Yannick Bolasie tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

32'Stoke City takımında Badou Ndiaye faul yapıyor. Stoke City yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Tom Davies.

30'Stoke City takımında Charlie Adam faul yapıyor. Stoke City yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Wayne Rooney.

30'Stoke City takımında Charlie Adam kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.

27'Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Cenk Tosun için ofsayt bayrağı kalkıyor.

26'Stoke City takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Peter Crouch tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

22'Korner bayrağına yakın bir noktada topla buluşan Leighton Baines , Glen Johnson tarafından faulle durduruluyor.

21'Wayne Rooney ile Everton takımı köşe vuruşu kullanacak.

16'Korner bayrağına yakın bir noktada topla buluşan Joe Allen , Cenk Tosun tarafından faulle durduruluyor.

15'Badou Ndiaye, rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Jordan Pickford kurtarıyor.

15'Charlie Adam ile Stoke City takımı köşe vuruşu kullanacak.

13'Xherdan Shaqiri ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

8'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Everton takımında Cenk Tosun faul yapıyor.

7'Ceza sahası içinde topla buluşan Tom Davies, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

6'Stoke City takımında Konstantinos Stafylidis orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

3'Charlie Adam, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1'Stoke City takımında Ramadan Sobhi faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Seamus Coleman.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Stoke City - Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 18:00'de başlayan karşılaşma S SPORT'tan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

İKİ TAKIMIN 11'LERİ...

Stoke City: Butland; Johnson, Zouma, Shawcross, Stafylidis; Allen, Adam, Badou; Shaqiri, Crouch, Ramadan

Everton: Pickford, Baines, Keane, Jagielka, Coleman, Davies, Gueye, Rooney, Bolasie, Walcott, Cenk Tosun