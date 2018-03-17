Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Sivasspor maçı özeti ve golleri izle linki haberimizde yer alıyor. Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Bursaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 83'te Stancu'nun golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanan Bursaspor, puanını 33'e yükseltti. Sivasspor ise 38 puanda kaldı. Peki Bursaspor Sivasspor maçı özet golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

BURSASPOR SİVASSPOR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BURSASPOR 1-0 SİVASSPOR [GENİŞ ÖZET]

90'Hakem Hüseyin Göçek maçı bitiren düdüğünü çalıyor. Bursaspor 1-0'lık skor ile rakibini geçiyor ve 3 puanı hanesine yazdırıyor.

90'Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Delvin Ndinga ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kaleci Harun Tekin'in kontrolünde kalıyor.

90'Maçın sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

89'Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Yusuf Erdoğan ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top uzak direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.

88'Sol kanattan paslaşılarak kullanılan serbest vuruş sonrasında topla buluşan Jires Kembo-Ekoko kısa pasını ceza sahası içine hareketlenen Aziz Behich'e gönderiyor. Topla buluşan Aziz Behich ceza sahası içinde topla ilerleyip korner çizgisine yakın bölgeden kaleye şutunu çekiyor ancak bu top yan direğe çarpıp dışarı çıkıyor.

85'Bursaspor üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. Barış Yardımcı çıkıyor ve yerini Ertuğrul Ersoy'a bırakıyor.

83'Golün pasını veren oyuncu Aziz Behich oluyor.

83'GOL! Sol kanattan gelişen atakta Jires Kembo-Ekoko kısa pasını ceza sahası içindeki Aziz Behich'e gönderiyor. Ceza sahası içi topla buluşan Aziz Behich altıpas içine sert bir pas gönderiyor. Arka direkte boşta kalan Bogdan Stancu vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Bursaspor, Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 öne geçiyor.

82'Furkan Soyalp, Delvin Ndinga'ya orta alanda yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

81'Ceza sahası içine atılan uzun pasla topla buluşan Emre Kılınç ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden şutunu çekiyor. Bu topu kaleci Harun Tekin kornere gönderiyor.

80'Ceza sahası yayı önünden Emre Kılınç'ın gönderdiği kısa pasla topla buluşan Henri Saivet penaltı noktasının hemen gerisinden kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Harun Tekin'in kontrolünde kalıyor.

76'Bursaspor ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Pablo Batalla çıkıyor ve yerini Furkan Soyalp'a bırakıyor.

75'Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Emre Kılınç ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor. Yerden giden bu topu kaleci Harun Tekin kontrol ediyor.

74'Demir Grup Sivasspor üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. Robinho çıkıyor ve yerini Thievy Bifouma'ya bırakıyor.

72'Aziz Behich'in gönderdiği pasa hareketlenen Pablo Batalla ceza sahası içinde ofsaytta kalıyor.

71'Ceza sahası dışı sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Yusuf Erdoğan topu soluna çekip ceza sahası dışından şutunu gönderiyor. Bu top kaleci Tolgahan Acar'ın kontrolünde kalıyor.

69'Henri Saivet'in orta alandan attığı pasa hareketlenen Muhammet Demir ofsaytta kalıyor.

66'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Barış Yardımcı ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

63'Demir Grup Sivasspor ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Arouna Kone çıkıyor ve yerini Muhammet Demir'e bırakıyor.

61'Hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında topla ilerleyen Emre Kılınç uzaklardan kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

60'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Pablo Batalla ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

60'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Pablo Batalla bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

59'Sağ kanattan gelişen atakta Jires Kembo-Ekoko'nun uzun pasıyla topla buluşan Pablo Batalla ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu topu kaleci Tolgahan Acar kornere gönderiyor.

57'Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Yusuf Erdoğan ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

55'Robinho'nun kısa pasıyla topla buluşan Emre Kılınç ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekiyor. Yerden giden bu topu Harun Tekin kontrol ediyor.

53'Sol kanatta topla ilerleyen Aziz Behich kısa pasını sağ kanattaki Jires Kembo-Ekoko'ya gönderiyor. Jires Kembo-Ekoko ceza sahası içine girip yerden vuruşunu yapıyor ancak bu top yerden ve kalenin yanından dışarı çıkıyor.

52'Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Robinho ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

49'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Robinho ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topu arka direkte Harun Tekin yumruklayarak uzaklaştırıyor.

48'Yay önünde Henri Saivet'in kısa pasıyla topla buluşan Arouna Kone ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekiyor. Bu top kaleci Harun Tekin'in kontrolünde kalıyor.

47'Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Emre Kılınç ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

46'Bursaspor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Gheorghe Grozav çıkıyor ve yerini Yusuf Erdoğan'a bırakıyor.

46'Hakem Hüseyin Göçek ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. Konuk ekip Demir Grup Sivasspor ikinci yarıya başlayan taraf oluyor.

45'Hakem Hüseyin Göçek ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı taraflardan herhangi bir gol sesi çıkmıyor.

45'Ceza sahası önüde kısa pasla topla buluşan Robinho ceza sahası içine giriyor ve altıpasın hemen sağından yerden kaleye şutunu gönderiyor. Bu top kaleye paralel gidiyor ve taça çıkıyor.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

45'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Robinho ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topu savunmadaki oyuncular tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

44'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Robinho ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından tekrar kornere gönderiliyor.

44'Ceza sahası dışı sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Paul Papp uzaklardan kaleye sert bir şut gönderiyor ancak bu topu kaleci Harun Tekin tokatlayarak kornere gönderiyor.

39'John Bostock hızlı gelişen atakta topu elle durduruyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

38'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Pablo Batalla ceza sahası içine yerden pasını gönderiyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

33'Barış Yardımcı, Arouna Kone ile girdiği ikili mücadelede ayağını fazla kaldırıyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

32'Emre Kılınç, Aziz Behich'e yaptığı sert faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

31'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Robinho ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

31'Orta sahanın sağından atılan uzun topla ceza sahası içinde buluşan Robinho kaleciden sıyrılıp altıpasın sağından kaleye şutunu çekiyor ancak bu topu ön direkte William Troost-Ekong müdahalesiyle kornere gönderiyor.

29'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Gheorghe Grozav ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu ön direkte savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

25'Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Aziz Behich ceza sahası içine ortasını çeviriyor. Bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

23'Ceza sahası yayının hemen sağından kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Pablo Batalla şutunu çekiyor. Bu top barajdaki oyunculardan geri dönüyor. Dönen topla tekrar buluşan Pablo Batalla kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top farklı şekilde kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

23'Demir Grup Sivasspor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Sakatlanan Ziya Erdal çıkıyor ve yerini Paul Papp'a bırakıyor.

21'Ziya Erdal, Gheorghe Grozav'ı ceza sahası yayı önüde yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

18'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Pablo Batalla ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kimseye temas etmiyor ve diğer kanattan uzaklaştırılıyor.

16'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Barış Yardımcı ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor.

13'Maçın bu dakikalarında her iki takımın oyuncularının orta alanda yaptığı top kayıpları ile oyun devam ediyor.

9'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Gheorghe Grozav ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak araya giren savunma oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

6'Jires Kembo-Ekoko'nun kısa pasıyla topla buluşan Mikel Agu ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören noktadan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Tolgahan Acar'da kalıyor.

3'Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ziya Erdal ceza sahası içine ortasını gönderiyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor.

1'Gheorghe Grozav'ın uzun pasıyla topla buluşan Bogdan Stancu ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

1'Hakem Hüseyin Göçek maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Ev sahibi Bursaspor maça başlayan taraf oluyor.