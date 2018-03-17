Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası 0-0 eşitlikle sona erdi. Ligin ilk yarısında 9. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan derbi de yine 0-0 eşitlikle bitmişti. Böylece bu sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında iki takım da birbirine üstünlüğü sağlayamadı. Takımlar ayrıca rakip fileleri de havalandıramadı.