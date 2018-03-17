Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası 0-0 eşitlikle sona erdi. Ligin ilk yarısında 9. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan derbi de yine 0-0 eşitlikle bitmişti. Böylece bu sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında iki takım da birbirine üstünlüğü sağlayamadı. Takımlar ayrıca rakip fileleri de havalandıramadı.
Bu sezon iki derbi de 0-0 bitti
17.03.2018 - 21:49 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de oynanan iki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de 0-0 sonuçlandı.
Etiketler : fenerbahçe,galatasaray,süper lig,
550966 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/550966.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
25
17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
41
36
5
39
7
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
14
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
26. Hafta Maçları
16.3.2018
Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor
16.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 4 Osmanlıspor Futbol Kulübü
17.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
17.3.2018
Fenerbahçe - Galatasaray
18.3.2018
Alanyaspor - Göztepe
18.3.2018
Gençlerbirliği - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.3.2018
Atiker Konyaspor - Kayserispor
18.3.2018
Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
3
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
49
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
7
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
8
Balıkesirspor
27
12
6
9
45
40
5
39
9
İstanbulspor
27
11
6
10
31
31
0
39
10
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
27
9
7
11
47
45
2
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7