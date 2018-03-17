Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır Kadıköy’de galibiyet göremeyen Galatasaray bu başarıya en çok yaklaştığı anlardan biri 17 Mart 2012 tarihiydi.

Mücadelenin son dakikalarında Çek yıldız Milan Baros’un şutu direğe takılmış ve maç bir dakika sonra sona ermişti.

MAİCON DA DİREĞE TAKILDI

Bu akşam oynanan mücadelede de bu ana çok benzer bir olay yaşandı Ceza sahası önünde frikik kazanan Galatasaray’da topun başına Maicon geçti.

Brezilyalı futbolcunun vuruşu kale direğine çarparak oyun alanını terk etti. Kalan dakikalarda da gol olmayınca karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)

AYNI TARİH, AYNI HAKEM, AYNI KALE

Milan Baroş’un son saniyede direğe takılan maçının tarihi 17 Mart’tı Hakem yine Bülent Yıldırım’dı ve kale aynı kaleydi.