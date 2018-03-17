Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar takımını Florya Metin Oktay Tesislleri’nde coşkuyla karşıladı.
Derbi sonrası tesislerin önünde takımının gelişini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlara ara vermeden devam ederken, takım otobüsünün gelişi ile de meşaleleri yaktı. Çok sayıda taraftar uzun süre tezahüratlara devam ederken, takım otobüsü tesise güçlükle giriş yapabildi.
Derbi sonrası Galatasaray’a coşkulu karşılama
17.03.2018 - 23:53 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Derbi maçta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray’ı taraftarlar tesislerde coşkuyla karşıladı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar takımını Florya Metin Oktay Tesislleri’nde coşkuyla karşıladı.
Etiketler : galatasaray,fenerbahçe,florya,
550989 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/550989.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
41
36
5
39
7
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
14
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
26. Hafta Maçları
16.3.2018
Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor
16.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 4 Osmanlıspor Futbol Kulübü
17.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
17.3.2018
Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
18.3.2018
Alanyaspor - Göztepe
18.3.2018
Gençlerbirliği - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.3.2018
Atiker Konyaspor - Kayserispor
18.3.2018
Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
3
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
49
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
7
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
8
Balıkesirspor
27
12
6
9
45
40
5
39
9
İstanbulspor
27
11
6
10
31
31
0
39
10
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
27
9
7
11
47
45
2
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7