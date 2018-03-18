Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'a konuk oluyor. Süper Lig’de 25 haftalık bölümde 39 puan toplayan ve Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arıyor. Yeni Malatyaspor ise bu zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 16.00’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak, Onazi, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, Burak

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cissokho, Doria, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid

Bordo-mavililerde sakatlığı sona eren Abdülkadir Ömür takımda yer alabilecek. Sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Castillo, Bero, Durica ve Esteban forma giyemeyecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece hücum hattında Yusuf’un yerine sakatlığının ardından takıma dönen Abdülkadir Ömür’e forma verebileceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor ile 2. kez

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaştı ve Trabzonspor deplasmanda oynadığı bu maçta sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

4 maçtır evinde kazanamıyor

Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelemedi. Ligde son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadeleside sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 4 maçında Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a mağlup oldu.