Hava güzel, mücadele ve tempo yüksekti Bursa’da. Bir tarafta Avrupa kupası hesapları yapan Robinho takviyeli Sivas, karşısında ise ateş hattına yakın olan ve alttakilerin kazanmasıyla tehlikeli bölgeye biraz daha yaklaşan Bursaspor. İlk atak ev sahibi Timsah’tan geldi. Stancu’nun vuruşu az farkla auta gitti. 17’de bu kez Batalla’dan önce kaleci Tolgahan topu kontrol etti. 31’de Robinho kaleci Harun’u da geçti kaleye giden topu çizgiden Ekong çıkardı. 44’te Papp’ın yaklaşık 30 metreden gönderdiği şutu kaleci Harun kornere çeldi. 45+1’de Robinho’nun kaleye parelel giden şutunu Kone tamamlayamadı. 59’da bu kez Bursa gole yaklaştı. Batalla’nın vuruşunu kaleci Tolgahan kornere yolladı. 80’de Saivet dönerek vuruşunu Harun son anda çeldi. 1 dakika sonra bu kez Emre Kılınç, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan topu kaleye gönderdi yine kaleci Harun başarılıydı. Son dakikalarda Bursaspor taraftarı “Yönetim istifa tezahüratları yapıyordu. 83’te Aziz Behich, meşin yuvarlağı içeriye doğru çevirirken, arka direkte bomboş durumdaki Bogdan Stancu topu ağlara yolladı. Tepki kısa süreli yerini sevince bırakırken hemen sonrasında yine “Yönetim istifa” tepkisi devam etti. 89’da Yusuf Erdoğan, ceza yayının gerisinden sert vururken meşin yuvarlak direkten geri geldi.
Timsah ısırdı
18.03.2018 - 06:19 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 06:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Yönetim istifa” tezahüratları altında Bogdan Stancu ile sonuca giden Bursaspor inanılmaz rahatladı. Maça atandan çok damga vuran ise 7 önemli topu çıkaran kaleci Harun Tekin’di.
Etiketler : bursaspor,sivasspor,
551033 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/551033.aspx
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A.
P.
1
Galatasaray
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3
6
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28
33
54
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
41
36
5
39
7
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
14
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
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Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
3
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
49
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
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13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
7
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
8
Balıkesirspor
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12
6
9
45
40
5
39
9
İstanbulspor
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11
6
10
31
31
0
39
10
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
27
9
7
11
47
45
2
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7