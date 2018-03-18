Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava güzel, mücadele ve tempo yüksekti Bursa’da. Bir tarafta Avrupa kupası hesapları yapan Robinho takviyeli Sivas, karşısında ise ateş hattına yakın olan ve alttakilerin kazanmasıyla tehlikeli bölgeye biraz daha yaklaşan Bursaspor. İlk atak ev sahibi Timsah’tan geldi. Stancu’nun vuruşu az farkla auta gitti. 17’de bu kez Batalla’dan önce kaleci Tolgahan topu kontrol etti. 31’de Robinho kaleci Harun’u da geçti kaleye giden topu çizgiden Ekong çıkardı. 44’te Papp’ın yaklaşık 30 metreden gönderdiği şutu kaleci Harun kornere çeldi. 45+1’de Robinho’nun kaleye parelel giden şutunu Kone tamamlayamadı. 59’da bu kez Bursa gole yaklaştı. Batalla’nın vuruşunu kaleci Tolgahan kornere yolladı. 80’de Saivet dönerek vuruşunu Harun son anda çeldi. 1 dakika sonra bu kez Emre Kılınç, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan topu kaleye gönderdi yine kaleci Harun başarılıydı. Son dakikalarda Bursaspor taraftarı “Yönetim istifa tezahüratları yapıyordu. 83’te Aziz Behich, meşin yuvarlağı içeriye doğru çevirirken, arka direkte bomboş durumdaki Bogdan Stancu topu ağlara yolladı. Tepki kısa süreli yerini sevince bırakırken hemen sonrasında yine “Yönetim istifa” tepkisi devam etti. 89’da Yusuf Erdoğan, ceza yayının gerisinden sert vururken meşin yuvarlak direkten geri geldi.