Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile Galatasaray’ın derbide puanları paylaşmasının ardından büyük sevinç yaşanıyor. Haftanın en önemli maçında iki tarihî rakibin puanları paylaşmasıyla gözler bu akşam oynanacak Başakşehir-Besiktaş maçına çevrildi. Dün akşamki derbiyi izleyen siyah-beyazlı futbolcular dev maçın 0-0 berabere sona ermesinin ardından adeta şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Bu akşam oynanacak Başakşehir maçında galip gelmeleri durumunda zirveyle aradaki farkı 1 puana indirecek olan Şenol Güneş’in öğrencileri galibiyet yemini etti.



Orman tesislere gitti

Güneş’in derbi sonrası futbolcularıyla yaptığı konuşmada, “İşte şimdi ipler elimize geçti. Kalan haftalarda Galatasaray ve Başakşehir’in çok zorlu maçları var. Rakiplerimiz kesinlikle puan kaybedecek. Biz maçlarımızı kazanırsak kimseye bakmadan şampiyon olabiliriz” dediği öğrenildi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Başakşehir maçı için kampa giren siyah-beyazlı futbolcular da hocalarının konuşması üzerine bu akşam kritik maç için hocalarına galibiyet sözü verdi. Başkan Fikret Orman da Kadıköy’deki 0-0’lık sonucun ardından soluğu tesislerde aldı. Futbolcularla görüşen Orman, takıma moral verdi ve üst üste 3. şampiyonluk yolundaki en önemli virajlardan biri olan Başakşehir deplasmanında takımın 3 puana ulaşması için motivasyon konuşması yaptı.

Talisca’da kriz var

Daha önce takımda kalmak istediğini açıklayan Anderson Talisca’da işler, Manchester United’ın 40 milyon avroluk teklifle devreye girmesiyle karıştı. Gelişme üzerine Başkan Fikret Orman futbolcuyla bir görüşme yaptı. Talisca’nın, “Kariyerime İngiltere’de devam etmek benim için büyük bir fırsat olur” sözleriyle Orman’ın ‘Sen bilirsin’ diyerek toplantıyı sonlandırdığı öğrenildi. Daha sonra Başkan Orman’la görüşen yöneticiler, “Gitmek istese bile biz bonservisini alalım, Dünya Kupası’ndan sonra da yüksek bedelle satarız” önerisinde bulundu. Bu öneriye sıcak bakan siyah-beyazlı kulübün patronu, mayıs ayında yıldız oyuncunun tapusunu almak için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Başakşehir sıkıntılı

Medipol Başakşehir’de zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Abdullah Avcı’nın, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda İrfan Can Kahveci’ye, Epureanu’nun yerine de savunmada Da Costa’ya forma vermesi bekleniyor.



Kartal’da sarı alarm

Siyah-beyazlılarda sarı kart sınırında olan futbolcu sayısı her hafta artıyor. Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Caner, Atiba ve Medel 3 sarı kart ile ceza sınırında oynuyor. Bu futbolcular bu akşam akşam kart görmeleri durumunda Aytemiz Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.



Tek eksik Quaresma

Beşiktaş’ta kritik Başakşehir maçı öncesi cezalı Quaresma dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Özel ayakkabı ile son iki idmana çıkan ve oldukça hırslı olan Pepe hazır olduğunu gösterdi. Ağrıları geçen Tosic de oynayacak durumda. Şenol Güneş’in tercihini Pepe’den yana kullanması bekleniyor.