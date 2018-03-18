Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş bu akşam şampiyonluk yarışını derinden etkileyecek maçta kozlarını paylaşacak. Ligde 50’şer puanlı iki takımın mücadelesinde kazanan takım şampiyonluk için büyük avantaj yakalayacak. Dev maç öncesinde Beşiktaş’ın son haftalardaki başarılı grafiği dikkat çekerken Başakşehir’in ise gerileme döneminde olması dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alırken, Abdullah Avcı’nın öğrencileri 8 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle liderlikten 3. sıraya kadar geriledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaparken 4. hakem Serkan Çınar olacak.



Başakşehir kâbusu

Medipol Başakşehir, Beşiktaş’a kök söktürüyor. İki takım arasında oynanan 21 maçta Beşiktaş’ın sadece 4 galibiyeti bulunuyor. Bu maçlarda Başakşehir 5 galibiyet elde ederken 12 maç berabere bitti. Beşiktaş lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibini son 14 maçta sadece 2 defa yenebildi.