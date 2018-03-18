Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın bitişiyle birlikte saha kenarında soyunma odasına giden futbolcularını tek tek öperek kutlayan Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, “Şampiyonluk yolunda bizim için önemli bir maçı geride bıraktık. Bazen yenemiyorsanız yenilmeyeceksiniz. Rakibimizle fark 6’ydı, 6’da kaldı. İşimize bakacağız. Hafta hafta ilerleyerek şampiyonluğa ulaşacağız. Kimsenin en ufak şüphesi olmasın” derken, “Son dakikada çok önemli bir pozisyona girdik. Olmadı, yapacak bir şey yok. Rakibimiz de atabilirdi, biz de atabilirdik. Bir puan iyi bir sonuç diye düşünüyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Futbolun içinde olan her şey karşınıza çıkıyor. Bugün çok gol pozisyonuna girdik ama değerlendiremedik” açıklaması yaptı.

Şaş KENDİNİ YERLERE ATTI!

Hasan Şaş, 90+3’te Tolga’nın kaçırdığı pozisyonun ardından kendini yerlere attı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise gelen bir puan her G.Saraylı gibi Şaş’ı da neşelendirdi. Sarı-kırmızılı kulübün twitter hesabından da “Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz... İnanılmaz!” paylaşımı yapıldı.