Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Kadıköy’de yine kazanamadı ama maç sonunda mutlu bir Fatih Terim vardı. Çünkü istediğini aldıkları görüşündeydi. Deplasmanda Fenerbahçe ile oynamanın kolay olmadığını vurgulayarak Terim “Düşüncelerimizin büyük bölümünü sahaya yansıttık. Top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey yok. Bugün öyle bir gündü. Elimizden gelen her şeyi yaptık” dedi. Terim’in en çarpıcı ifadeleri ise Fenerbahçe deplasmanında kazanamama serisinin 22 maça çıkmasıyla ilgiliydi. Terim “Ben böyle bir istatistiğe takılmıyorum. Bizim burada çok güzel unutulmazlarımız var. Bir maçı kazanmışsınız veya kaybetmişsiniz ne olur? Biz 50 sene burada Fenerbahçe’yi yenemeyelim ama şampiyon olalım. Bizim burada önemli unutulmazlarımız var ve o daha önemli bizim için. Biz ona takılmıyoruz” diye konuştu.



“Hiç şikâyet ettim mi?”

Derbi sonucu için “Son 5 dakikada, direkten dönen topla beraber en az 3-4 net gol pozisyonumuz vardı. Beraberlik düşüncem hiç olmadı ancak hep söylediğim gibi, kazanamıyorsanız kaybetmeyin. 3 puan kayıp ama sonuçta lideriz ve 2 puan bırakıyoruz. Bunun tesellisi var çünkü Fenerbahçe rakiplerimizden biri” ifadesini kullanan tecrübeli hoca elindeki kadroyla ilgili hiçbir zaman şikayette bulunmadığını vurgulayarak “Mevcut takım içinde bazı oyuncuların seviyesini yukarı çıkarabilirsek, yeni transfer gibi olabileceğini söylemiştim. Sinan Gümüş ve Ryan Donk gibi aldık, onları yukarı çıkardık. Yasin Öztekin’i de hazırlayacağız. Ben genel olarak dışarı şikayet eden biri değilim. Bize böyle öğretilmiştir Galatasaray’da. ‘Kol kırılır, yen içinde kalır.’ denir. Şimdi tam olarak öyle olmuyor ama biz böyle gördük” dedi.

8 final kaldı

Derbiyi boş geçen Bafetimbi Gomis, “Galatasaray müzesinde en çok gol atan oyuncu olarak orada bulunmak yerine, şampiyon takımın fotoğrafında olmak isterim. Emekliliğimde buraya geldiğimde bunu görmek istiyorum” derken, “Galatasaray olarak büyük bir yol kat ettik. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takım oluyoruz. Bu maçta bazı fırsatları yakalayamadık. Bazen olmuyor. 8 tane final maçımız var, o maçlardan en güzel sonuçları alacağız” şeklinde konuştu.

Florya’da coşku

Derbi golsüz bitti ama sevinen bir Galatasaray vardı. İstediğini almanın mutluluğu içinde Kadıköy’den ayrılan ve otobüsün içinde tezahüratlar yapan takım Florya’ya geldiğinde de coşku yaşandı. Taraftarlar “Lider geliyor lider” diye tempo tutarken oyuncular da tercüman Mert Çetin’le beraber karşılıklı tezahürat yaptı.

Fernando Trabzon’a yok

Maçta sakatlanan Galatasaray’ın ön liberosu Fernando, “Şükür ciddi bir durumum yok. Maça inanarak geldik. Galibiyet çıkarabilirdik ama beraberlik de kötü değil” dedi. Sarı kart görüp cezalı duruma düşen Fernando takımını Trabzonspor maçında yalnız bırakacak.



Mehmetçiğe destek verildi

Galatasaray taraftarları, Ülker Stadyumu’nda hem takımlarına hem de Mehmetçiğe destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünde açtıkları pankartlarla Afrin’deki Mehmetçikleri unutmadı. Taraftarlar, “Çanakkale ruhu Afrin’de” ve “Çanakkale’den Afrin’e Mehmetçik ve millet el ele” pankartları açtı.



Başbakan da Kadıköy’de

Derbiyi Başbakan Binali Yıldırım da takip etti. Yıldırım, müsabakayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte yanyana izledi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise cezalı olduğu için Protokol Tribünü’nde yerini alamadı.

Lucescu takipte

Derbiyi A Millî Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi. Bu sezon ligde ve Avrupa Kupalarında oynanan maçları yerinden takip eden ve önümüzdeki hafta oynanacak Karadağ ile İrlanda özel maçlarının kadrosunu açıklayan Lucescu, Kadıköy’de yakın takipteydi.



Dünya basını izledi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan kritik derbiye ulusal basının yanı sıra uluslararası basın da büyük ilgi gösterdi. Almanya, Amerika, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Fas, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Japonya’dan gelen basın mensupları derbi maçı Ülker Stadyumu’ndan takip etti.



Kadıköy fobisi sürüyor

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı. Aslan o tarihten sonra sarı-lacivertli ekiple resmî maçlarda Kadıköy’de 22. kez karşılaştı. 15 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı.