Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce “Bu hakemler bizi şampiyon yapmaz” diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray derbisi sonrasında da benzer açıklamalar yaptı. 0-0 sona eren mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kocaman futboldan çok hakemi değerlendirdi. Kalan 8 maç için “Nasıl kazanacağız bilmiyorum” diyen sarı-lacivertlilerin teknik patronu hakem konuşmaktan utandığını vurgulayarak Bülent Yıldırım’ın yönetimini değerlendirdi. Kocaman “Galatasaray istediğini elde etti, Beşiktaş istediğini elde etti, Başakşehir de istediğini elde etti. Hakem de istediğini elde etti. Bizim dışımızda herkesin beraberliği istediği bir görüntü vardı. Hakemin ismini duyduğum anda idare etmeye geleceğini düşündüm. Beraberliğin bozulmaması adına her şeyi yaptı” özetini çıkardı.

“Hata demek saflık olur”

Kocaman detaylandırmayı ise şöyle yaptı: Feghouli’nin iki eli oyuncunun üzerindeydi. Daha önce de aynı hakem Sabri Dia’nın üzerine çıktığında görmemişti. Bunu hakemin görmemesi mümkün değil. Daha ağırı Serdar (Aziz) yumruk atıyor ama yine göremiyor. Serdar, Soldado’yu tuş yapmaya çalıştı yine görmüyor. Fernando’nun kırmızı kartı var, görmüyor. Sezon başından beri söylüyorum ama olmuyor. Biz pozisyonları değerlendiremedik diye hakemin buna uyması mı lazım! Kaçıncı oldu, defalarca aynı şeyi söyledim. Kafasında maçı berabere bitirmek vardı, pozisyonları görmemesine ihtimal yok. Hakemlerin yaptığının yıllardır hata olduğunu söylemek iyimserlik ve saflıktır. Artık ben hata olduğunu düşünmüyorum. Benim tespitim, geçen yıllarda da bunların olduğu şeklinde. Özellikle benim dönemlerimde daha da yoğunlaşıyor bu durum.

Fatura hep bize çıkıyor

Derbi sonrası konuşanlardan birisi de Fenerbahçeli Soldado’ydu. İspanyol forvet de hakem Bülent Yıldırım’dan dert yandı. Galibiyeti hak ettiklerini düşünen Soldado “Rakip oyuncu bana sarıldı. Beni böyle durdurdu. Aynı oyuncu Martin Skrtel’e de benzer bir şey yaptı. Hakemler maç başlarken bizle çok iyi anlaşıyor ama nedense fatura bize kesiliyor. Bahanemiz yok. Hakem o pozisyonları görmedi. Görseydi avantajlı olabilirdik” dedi. “Önümüzde 8 final var” ifadesini kullanan tecrübeli forvet “İsteğimiz şampiyon olmak. Daha az hata yapmalıyız. Rakiplerimizin puan kaybını bekliyoruz. Hedefimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Ucuz kurtuldu

İlk yarıdaki bir pozisyonda Soldado penaltı vermeyen hakem Bülent Yıldırım’ın eline vurdu ama kart çıkmadı. İspanyol oyuncu kart görmediği için en az 3 maç cezadan kurtuldu. Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi bu tür sportmenliğe aykırı hareketlere 3-6 maç arası cezayı öngörüyor.

GELENEKTE 19. YIL

Kadıköy’de Galatasaray’a gönderme yapan bir koreografi şovu vardı. Tüm tribünler ellerindeki sarı-lacivertli kartonları kaldırdı. Daha sonra Spor Toto Tribünü’nde Galatasaray’ın Kadıköy’de son galibiyetinin 1999 yılında olduğu belirtilerek, açılan dev pankartta “Gelenekte 19. yıl” yazıldı. Bu pankartın altında ise “Yönetmen Fenerbahçe” yazısı yer aldı. Bu pankartın ardından aynı tribünde 3 boyutlu bir görsel sergilendi. Görselde, bir Fenerbahçeli taraftarın tek eliyle ağlayan aslanın boğazını sıkması dikkati çekti.

Fener taraftarı birbirine girdi

Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarı, yönetim aleyhinde protestolarda bulundu. Bir grup sarı-lacivertli taraftar, yöneticilerin çıkış yaptığı yere gelerek beklemeye başladı. Aziz Yıldırım’ı istifaya davet eden taraftarlar, ‘Ali Koç, başkan Fenerbahçe şampiyon’ tezahüratları yaptı. Bir süre sonra da Aziz Yıldırım’ı destekleyen bir grup taraftar ile Ali Koç’u destekleyenler arasında arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylarda birçok kişi gözaltına alındı.

Seçim takımı etkiliyor

Fenerbahçe’de yaklaşan kongre sorulan Aykut Kocaman “Seçimin kulübün ve takımın üzerinde etkisinin olmadığını söylemek iyimserlik olur. Defterin ortasından konuşmak gerekirse, puan durumuna bakıldığında bizim çok formda olduğumuz söylenemez. Bu, farkında olmadığımız bir durum değil. Takım nasıl bütüncül olmalıysa, kulübün de taraftar konusunda bütüncül olması gerekiyor. Taraftar birbirine paralel gidiyor” dedi. Derbide taraftar olarak Fenerbahçe gücünün yüzde 60’ını gördüklerini vurgulayan Kocaman “Burada daha evvel de teknik direktörlük yaptım ve yıllarca futbol oynadım, bu taraftarın gücünü biliyorum. Bu bütünlüklü hal olmadığı zaman maçları yönetenler, atamalar yapanlar da bundan etkileniyor” dedi.

Alex’e büyük ilgi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Fenerbahçe’nin eski yıldızı Alex de Souza, Galatasaray derbisi için stattaki yerini aldı. Alex, dev maçı Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile birlikte locada izledi. Maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, “I love you Alex” tezahüratlarıyla efsane isme sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcu da taraftarın büyük ilgisine tribünleri alkışlayarak karşılık verirken fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

“Kebapçı Selo” mesajı

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Alaçatı’da Selahattin Aydoğdu ile yaptığı kavgaya gönderme yaparken, “Kebapçı Selo” şeklinde tempo tuttular. Ayrıca bazı taraftarlar Kebapçı Selo pankartları hazırladılar.



Pes etmeyeceğiz

Fenerbahçeli Josef de Souza, “Derbilerde her zaman detaylar belirleyici olur, maçın sonlarına doğru pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Önümüzde 8 maç var ve pes etmeden son ana kadar mücadele etmek zorundayız” açıklaması yaptı.



Dirar: Tek eksik goldü

Nabil Dirar maçın ardından, Galatasaray ile evlerinde oynadıkları ve golsüz biten derbi maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Dirar, atmosfere dikkat çekti ve eksik olan tek şeyin gol olduğunu dile getirdi.