Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Göztepe maçı şifresiz canlı anlatım izle ile ilgili aradıklarınız burada. Süper Lig'de 25 hafta geride kalırken 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde ederek 27 puanla 14. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 39 puanla 7 sırada yer alarak bu sezonun flaş takımlarından olan Göztepe ile kendi evinde karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Alanyaspor iki hafta önce Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 1-0, kendi evinde Medipol Başakşehir'i 4-1 galibiyetinin moralinin ardından ardından Göztepe karşısında da saha ve seyirci avantajını kullanarak mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Göztepe ise zorlu Alanya deplasmanından gol veya goller bularak haftayı puan ya da puanlarla kapatmanın hesabını yapıyor. Alanya Göztepe maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skor ve maç sonrası geniş özeti turkiyegazetesi.com.tr adresinden aktarılıyor...

Hasan Çavuşoğlu: ”Yukarıya doğru çıkış yapmamız lazım”

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Lig sıralamasında yukarıya doğru çıkış yapmamız lazım. Daha alt sıralardan kurtulmuş değiliz. Bir çok takımın puanı birbirine çok yakın. Her maç zordur, her takımın maçı zordur. İnşallah çıkışımızı devam ettireceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra turuncu-yeşililer antrenmana ayak tenisi çalışmasıyla devam etti. İdmanın son kısmında ise futbolcular taktik çalıştı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Berkan Emir takımdan ayrı düz koşu yaptı.

“Gol atamayınca neticeye ulaşamamıştık”

Antrenmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bulunduğu noktanın kendilerine yakışmayan bir yer olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Takımın iyi futboluna rağmen sonuca ulaşamadık. Son iki maçta üst üste galibiyetler aldık ama ondan önceki maçlarda da rahat alabileceğimiz maçlar vardı. Konyaspor maçı, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 3-1 öne geçme şansımız vardı. Trabzon maçında 1-0 önde iken net kaçan fırsatlarımız vardı. Ama bir kısmetsizlik vardı ve sonuca gidemedik. Özellikle Konya önünde inanılmaz pozisyonlar vardı. Stoper oyuncumuz Welinton bile 5 yüzde yüz pozisyona girdi ama gol atamayınca neticeye ulaşamamıştık" dedi.

Son iki maç çok önemli iki galibiyet aldıklarını ancak bu haftaki Göztepe maçının hepsinden çok daha önemli bir maç haline geldiğini belirten Çavuşoğlu, her takımın, her takımı yenebilecek güçte olduğunu ifade etti.

“Bu şehrin takımı ve sahip çıkmak hepimizin boynun borcu”

Göztepe maçının final maçı niteliği taşıdığını belirterek taraftara çağrı yapan Çavuşoğlu, "Taraftarımız son haftalarda takımlarına çok önemli destek verdiler ve böyle de devam etmeliler. Bu bizi memnun ediyor. Herkesi maça davet ediyoruz. Maça gelmeyenleri de burada görmek istiyoruz. Özellikle Başakşehir maçındaki bilinçli ve anlamlı destek önemliydi. Böyle de olması gerekiyor. Kulübün zarar görmemesi gerekiyor. Taraftardan aynı şekilde bu maçta da takımlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu şehrin takımı ve sahip çıkmak hepimizin boynumuzun borcu" ifadelerinde bulundu.

Çavuşoğlu ligde artık kolay maç olmadığını dile getirerek şunları söyledi konuştu:

"Yukarıya doğru çıkış yapmamız lazım. Daha alt sıralardan kurtulmuş değiliz. Bir çok takımın puanı birbirine çok yakın. Her maç zordur, her takımın maçı zordur. İnşallah çıkışımızı devam ettireceğiz."

Alanyaspor Göztepe nasıl canlı izlenir?

Alanyaspor Göztepe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Alanyaspor Göztepe maçı şifresiz izlenebilir mi?

Alanyaspor Göztepe maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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