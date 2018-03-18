Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor Kayserispor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Konya Kayseri maçı skoru kaç kaç? gibi aradıklarınız burada. Süper Lig'de 25 hafta geride kalırken 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 21 puanla 17. sırada düşme hattında bulunan Atiker Konyaspor, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek 41 puanla 5. sırada bulunan Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin flaş ekiplerinden olan Kayserispor, zor günler geçiren Konya karşısında gol veya goller bularak ligde üst sıraları zorlamayı devam etmek istiyor. Konyaspor ise kötü gidişe bir ''dur'' demek için güçlü rakibi Kayserispor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Henüz maçın başında 4. dakikada Kamerunlu dünya ünlü golcü futbolcu Samuel Eto'o'nun golüyle ev sahibi Konyaspor, Kayseri karşısında 1-0 öne geçiyor... Peki Konyaspor Kayserispor maçı canlı skoru kaç kaç? İşte Konyaspor Kayserispor maçı şifresiz canlı anlatım detayları...

Atiker Konyaspor’dan taraftara ‘Birlikte başaracağız’ mesajı

Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve kulüp çalışanlarının yer aldığı video ile final niteliği taşıyan Kayserispor maçına taraftarını davet etti.

Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında 18 Mart Pazar günü Kayserispor'u Konya Büyükşehir Belediye Stadında konuk edecek A. Konyaspor maç öncesi taraftarını maça davet eden bir video hazırladı. Videoda Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve kulüp çalışanları ile taraftarı desteğe davet etti. ‘Birlikte Başaracağız’ ve 'Sizin Gücünüz Bizim Tutkumuz' sloganı ile bir hazırlanan videoda Kayserispor ile oynanacak zorlu 90 dakika öncesi taraftar maça çağrıldı. Atiker Konyaspor, 21 puanla ligde 17. sırada yer alıyor.

Konyaspor Kayserispor nasıl canlı izlenir?

Konyaspor Kayserispor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Konyaspor Kayserispor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Konyaspor Kayserispor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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