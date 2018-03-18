Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BB Erzurumspor Giresunspor maçı canlı izle ve Erzurum Giresun maçı skoru kaç kaç? gibi aradıklarınız burada. BB Erzurumspor Giresunspor Maçı Canlı İzle Spor Toto 1. Lig'de 27 hafta geride kalırken aldığı 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 37 puanla 11. sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle kendisiyle aynı puanda (37) 10. sırada bulunan Giresunspor'u konuk ediyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Erzurum, güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Giresunspor ise zorlu Erzurum deplasmanından gol veya goller bularak haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Peki Erzurum Giresunspor maçı canlı skoru kaç kaç? Mücadelenin henüz 2. dakikasında Gökhan Karadeniz'in golüyle Erzurumspor, Giresunspor karşısında 1-0 öne geçti. Bu golden tam 1 dakika sonra Erhan Çelenk'in golüyle Erzurumspor, Giresunspor karşısında farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekipten Ahmet Abed, 19. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti ve ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı: 2-1. İkinci yarıda da heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçen maçın 53. dakikasında Recep Aydın, Giresunspor'a eşitliği getiren golü attı: 2-2. Bu golden 1 dakika sonra Ahmed Abed, kendisinin 2. takımının 3. golünü attı: 2-3. Bu sefer ev sahibi ekipten sahneye Erhan Çelik çıktı ve o da kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak skora dengeyi getirdi. Mert Nobre, Erzurumspor'u tekrardan öne geçirdi ancak yine bu golden 2 dakika sonra Giresunspor'dan Çağlar Birinci 65. dakikada tekrardan skoru eşitledi: 4-4... İşte Erzurum Giresun maçı canlı skoru ve detayları...

İşte BB Erzurumspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 28. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Giresunspor: Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Recep Aydın, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Onur Demir, Çağlar Birinci, , Henrıque Almeıda Caıxeta Nascentes, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Alper Çetin, Deniz Turgut, Selahattin Altay, Yasin Kol