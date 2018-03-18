Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası transfer döneminde Dinamo Kiev’den Beşiktaş’a transfer olan Vida, siyah-beyazlılarda gösterdiği başarılı performansla Hırvatistan Millî Takımı’na seçildi. Rusya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Hırvatistan, bu ay içinde 23 Mart’ta Peru ve 27 Mart’ta da ABD ile hazırlık maçı oynayacak. Bu müsabakaların kadrosuna Beşiktaş’ın 28 yaşındaki yıldızı Vida da davet edildi.

İŞTE ADAY KADRO

Hırvatların teknik patronu Zlatko Dalic’in belirlediği 25 kişilik aday kadro şöyle:

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Zoran Nizic (Hajduk Split), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Moskova), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus), Duje Cop (Standard Liege), Nikola Kalinic (Milan)