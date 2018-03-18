Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Villarreal forması giyen Enes Ünal, Atletico Madrid'i 2-1 yendikleri maçta takımının iki golüne de imza attı.

Villarreal, 29. hafta mücadelesinde lig 2'ncisi Atletico Madrid'i konuk etti.

Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın 20. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maç bu skorla devam ederken 74. dakikada Enes Ünal, Pablo Fornals'ın yerine oyuna dahil oldu. Villarreal, Enes'in 82 ve 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

20 yaşındaki Enes, bu sezon La Liga'daki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Bu sonuçla Villarreal puanını 47'ye çıkarırken, 64 puanda kalan Atletico Madrid zirve yarışında büyük yara aldı.