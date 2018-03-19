Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Villareal Atletico Madrid maçı özeti ve golleri izle haberi ile birlikteyiz. La Liga'da Atletico Madrid, Villareal'e konuk oldu. Villareal'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal sonradan dahil olduğu maçta 2 gol birden atarak takımını Başkent temsilcisine karşı galibiyete taşıdı. Atletico Madrid'in tek golü dakika 20'de penaltı vuruşunu gole çeviren Fransız yıldız Greizmann'dan geldi. Buna karşılık dakika 74'te oyuna giren Enes, 82 ve 90+1'de attığı gollerle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı. Genç oyuncu Enes Ünal bu gollerle La Liga'da bu sezon 6 gole ulaşmış oldu. Ünal, Villarreal formasıyla da ligdeki 17. maçında 5. golünü kaydetti. Peki Villareal Atletico Madrid maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

VİLLAREAL ATLETİCO MADRİD MAÇI ENES ÜNAL'IN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

VİLLAREAL 2-1 ATLETİCO MADRİD [GENİŞ ÖZET]

90'Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Villarreal: 2 - Atletico Madrid: 1

90'Atletico Madrid takımında Vitolo faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Manuel Trigueros.

90'Ceza sahası içinde topla buluşan Enes Ünal, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Jan Oblak kurtarıyor.

90'Villarreal takımı Daniele Bonera ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Daniele Bonera tarafından çekilen şut auta gidiyor.

90'Atletico Madrid takımında Diego Costa, sarı kart görüyor.

90'Atletico Madrid için kötü haber! Hakem David Borbalan kırmızı kartını gösteriyor ve Vitolo oyundan ihraç ediliyor.

90'Manuel Trigueros, taç çizgisine yakın bir yerde Thomas Partey tarafından faulle durduruluyor.

90'GOL! Enes Ünal Villarreal takımını öne geçiren golü atıyor.

90'Sol kanatta ceza sahası dışında Lucas Hernandez için ofsayt bayrağı kalkıyor.

89'Carlos Bacca ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

88'Atletico Madrid takımında Diego Godin faul yapıyor.

87'Villarreal takımında Rodrigo Hernandez faul yapıyor. Villarreal yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Jose Gimenez.

86'Atletico Madrid takımında Thomas Partey faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Carlos Bacca.

85'Atletico Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Koke çıkıyor ve yerine Fernando Torres oyuna giriyor.

85'Enes Ünal, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Jan Oblak kurtarıyor.

81'Villarreal, Samu Castillejo ile köşe vuruşu kullanıyor.

81'Golün asistini yapan isim Alvaro Gonzalez.

81'Atletico Madrid takımında oyuncu değişikliği; Antoine Griezmann oyundan çıkarken Gabi oyuna giren isim.

Avrupa liglerinde Türk rüzgarı Avrupa'nın önemli liglerinde top koşturan Türk futbolcular, bu hafta attıkları gollerle takımlarını galibiyete taşıdı.

81'GOL! Villarreal takımında golün adı Enes Ünal.

79'Atletico Madrid takımında Thomas Partey faul yapıyor. Atletico Madrid yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Samu Castillejo.

78'Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Daniel Raba çıkıyor ve yerine Samu Castillejo oyuna giriyor.

77'Rakip ceza sahasının sol köşesinde Diego Costa için ofsayt bayrağı kalkıyor.

75'Vitolo, taç çizgisine yakın bir yerde Enes Ünal tarafından faulle durduruluyor.

74'Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pablo Fornals çıkıyor ve yerine Enes Ünal oyuna giriyor.

72'Villarreal takımında Mario Gaspar faul yapıyor. Villarreal yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Vitolo.

71'Atletico Madrid takımında oyuncu değişikliği; Angel Correa oyundan çıkarken Vitolo oyuna giren isim.

70'Antoine Griezmann, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

67'Villarreal takımında Carlos Bacca, sarı kart görüyor.

66'Villarreal takımında Rodrigo Hernandez hakem David Borbalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

66'Orta yuvarlakta topla buluşan Angel Correa , Rodrigo Hernandez tarafından faulle durduruluyor.

65'Mario Gaspar, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

63'Villarreal takımında oyuncu değişikliği; Roberto Soriano oyundan çıkarken Nicola Sansone oyuna giren isim.

61'Atletico Madrid takımında Jose Gimenez hakem David Borbalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

61'Villarreal takımı Manuel Trigueros ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Manuel Trigueros tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

61'Ceza sahası içinde topla buluşan Pablo Fornals, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

57'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Villarreal takımında Jaume Costa faul yapıyor.

55'Manuel Trigueros önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

53'Saul Niguez, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

53'Atletico Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Koke tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

52'Villarreal takımında Manuel Trigueros faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Thomas Partey.

51'Koke ile Atletico Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

51'Atletico Madrid takımında Diego Godin faul yapıyor.

50'Taç çizgisine yakın bir noktada Villarreal takımında Roberto Soriano faul yapıyor.

48'Mario Gaspar, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Jan Oblak kurtarıyor.

48'Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Diego Costa topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

45'Villarreal takımında Alvaro Gonzalez hakem David Borbalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

45'Angel Correa önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

44'Korner bayrağına yakın bir noktada topla buluşan Roberto Soriano , Sime Vrsaljko tarafından faulle durduruluyor.

43'Ceza sahası içinde topla buluşan Carlos Bacca, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

42'Angel Correa, taç çizgisine yakın bir yerde Jaume Costa tarafından faulle durduruluyor.

41'Antoine Griezmann rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede ofsayta yakalanıyor.

40'Atletico Madrid takımında Lucas Hernandez faul yapıyor. Atletico Madrid yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Manuel Trigueros.

39'Atletico Madrid takımında Thomas Partey faul yapıyor. Atletico Madrid yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Carlos Bacca.

38'Atletico Madrid takımında Saul Niguez faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Pablo Fornals.

37'Villarreal, Manuel Trigueros ile köşe vuruşu kullanıyor.

37'Ceza saha içinde topla buluşan Diego Costa için ofsayt bayrağı kalkıyor.

37'Bu dakikada Villarreal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Roberto Soriano

36'Roberto Soriano ile Villarreal takımı köşe vuruşu kullanacak.

33'Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Angel Correa – Jaume Costa mücadelesinde hakem,Villarreal lehine faul kararı veriyor.

32'Atletico Madrid takımında Diego Costa faul yapıyor. Atletico Madrid yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Manuel Trigueros.

31'Pablo Fornals, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

30'Villarreal takımında Jaume Costa faul yapıyor. Villarreal yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Angel Correa.

28'Pablo Fornals altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

28'Daniel Raba sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

25'Thomas Partey rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

24'Atletico Madrid, Koke ile köşe vuruşu kullanıyor.

24'Ceza sahası içinde topla buluşan Koke, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

21'Korner bayrağına yakın bir noktada topla buluşan Thomas Partey , Daniel Raba tarafından faulle durduruluyor.

20'GOL! Antoine Griezmann penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

18'Villarreal takımında Jaume Costa faul yapıyor.

17'Atletico Madrid takımında Lucas Hernandez faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Daniel Raba.

15'Atletico Madrid takımında Antoine Griezmann hakem David Borbalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

15'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Atletico Madrid takımında Antoine Griezmann faul yapıyor.

14'Villarreal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Rodrigo Hernandez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

12'Villarreal takımında Pablo Fornals, sarı kart görüyor.

12'Villarreal takımında Pablo Fornals faul yapıyor. Villarreal yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Saul Niguez.

9'Atletico Madrid takımında Jose Gimenez faul yapıyor. Atletico Madrid yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Roberto Soriano.

5'Carlos Bacca, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Jan Oblak kurtarıyor.

3'Pablo Fornals, taç çizgisine yakın bir yerde Sime Vrsaljko tarafından faulle durduruluyor.

2'Lucas Hernandez, taç çizgisine yakın bir yerde Daniel Raba tarafından faulle durduruluyor.

1'Saul Niguez, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Sergio Asenjo kurtarıyor.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

La Liga'ya Enes Ünal damgası! Villarreal, İspanya liginde ağırladığı Atletico Madrid'i, milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.