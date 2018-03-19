La Liga'da 29. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Girona karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 11. dakikasında Cristiano Ronaldo ile öne geçen Real Madrid, 29. dakiakda Stuani'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Karşılaşmanın 47. dakikasında takımını tekrar öne geçiren Cristiano ronaldo, 59. dakikada Vazquez'e asist yaptı ve Real Madrid, skoru 3-1'e getirdi.
Cristiano Ronaldo, 64. dakikada bir kez daha sahne aldı ve farkı 3'e çıkardı. Girona 67. dakikada Stuani ile skoru 4-2 yaptı.
Gareth Bale 86. dakikada skoru değiştirirken Girona'dan yanıt 88. dakikada Girona'dan Juanpe ile geldi.
Son sözü Real Madrid'den 90+1. dakikada Cristiano Ronaldo söyledi ve Real Madrid, Girona'yı 6-3 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 60'a çıkardı. Avrupa'ya katılma mücadelesi veren Girona ise 43 puanda kaldı.