Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Liga'da 29. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Girona karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 11. dakikasında Cristiano Ronaldo ile öne geçen Real Madrid, 29. dakiakda Stuani'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Karşılaşmanın 47. dakikasında takımını tekrar öne geçiren Cristiano ronaldo, 59. dakikada Vazquez'e asist yaptı ve Real Madrid, skoru 3-1'e getirdi.

Cristiano Ronaldo, 64. dakikada bir kez daha sahne aldı ve farkı 3'e çıkardı. Girona 67. dakikada Stuani ile skoru 4-2 yaptı.

Gareth Bale 86. dakikada skoru değiştirirken Girona'dan yanıt 88. dakikada Girona'dan Juanpe ile geldi.

Son sözü Real Madrid'den 90+1. dakikada Cristiano Ronaldo söyledi ve Real Madrid, Girona'yı 6-3 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 60'a çıkardı. Avrupa'ya katılma mücadelesi veren Girona ise 43 puanda kaldı.