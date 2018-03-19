Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta içinde Avrupa Ligi’nde Arsenal’e elenen Gennaro Gattuso’nun öğrencilerini 2-1 geriye düştükleri maçta galibiyete taşıyan diğer goller İtalya Millî Takımı’na da çağrılan 20 yaşındaki forvet Patrick Cutrone ve Andre Silva’dan geldi. Milan bu sonuçla puanını 50’e yükselterek, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Bir diğer millî futbolcumuz Cengiz Ünder’in takımı Roma ise Crotone deplasmanında 2-0’lık skorla güldü. Maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz karşılaşmaya 83. dakikada dahil oldu.