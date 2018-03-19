Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahasında, Galatasaray’la berabere kalarak geleneği sürdüren ancak şampiyonluk rotasından sapan Fenerbahçe’de derbinin hakemi Bülent Yıldırım’a tepki kolay kolay gibi dinecek gibi değil. Sezon başından beri hakemlerden dert yanan sarı-lacivertliler özellikle verilmeyen penaltılar nedeniyle öfkeli. Birçok nizamî penaltısı es geçilen Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5’inde puan kaybı yaşadı. Her iki Galatasaray derbisinde toplam 4 penaltısı verilmeyen sarı-lacivertliler, sadece bu karşılaşmalarda 4 puandan mahrum kalırken, 2-2’lik Göztepe maçında iki, 3-3’lük Kayseri karşılaşmasında bir penaltısı verilmediği için de beraberliğe razı oldu. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 3-2 kaybettiği Akhisar karşılaşmasında da bir net penaltısı verilmemişti. Sarı-lacivertlilerin ayrıca kazandığı maçlarda da görmezden gelinen penaltıları olmuştu.



Saha dışı etkenler var

Kötü oyun ya da eksiklerin kendi sorumlulukları olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Kararları sadece hata olarak değerlendirmek saflık olur” ifadesi kullanırken, sistematik bir engellemeyle karşı karşıya olduklarını öne sürdü. Bu fikirde olan tek isim Kocaman da değil. Fenerbahçeli futbolcular da hocalarıyla hemfikir. Soldado, Skrtel ve Neustadter’e yapılan hareketlerin net penaltı olduğu görüşünde birleşen sarı-lacivertliler, “Hakem gördüğü net pozisyonlarda düdüğünü çalmayarak maçın skoruna direkt etki etti” görüşünü savundu. Kaptan Volkan Demirel, “Rakiplerimize olmayan penaltıları verenler, bizim haklı penaltılarımızı görmezden geliyor” derken, “Biz sadece sahada mücadele etmek istiyoruz ama sadece sahada değil saha dışı etkenlerle de mücadele ediyoruz” sözleriyle arkadaşlarının duygularına tercüman oldu.

Bana yapılan net penaltıydı

Derbide penaltı bekleyen isimlerden Martin Skrtel, Serdar Aziz’in ceza sahasında yüzüne vurduğunu söyledi. Slovak stoper, “Galatasaraylı oyuncunun yaptığı net bir penaltıydı. Hakem de her şeyi gördü. Buna rağmen pozisyonu devam ettirdi” diyerek Fenerbahçe’nin hakkının bilinçli olarak yendiğini savundu.

Rakamlarım konuşuyor

Mathieu Valbuena, Fransız basınından La Parisien’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. 32 maçta, 6 gol, 15 asistlik performansıyla skora ne çok katkı sağlayan isim olmasında rağmen ilk 11’e hasret kalan Fransız, “Kendimi ispat etmeye çalışmıyorum. Benim ne olduğum ortada. Rakamlar benim adıma konuşuyor. Ben oynadığımda elimden gelenin en iyisini yapıyorum” diye konuştu. Aykut Kocaman’la arasında bir problem olmadığını vurgulayan Valbuena, “Bazı tercihleri anlayamazsınız ama saygı duymak zorundasınız” derken Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

Fener’in rakibi Bolu

Derbi sonrası izne çıkan Fenerbahçe’de Kayseri mesaisi yarın başlayacak. Kalan 8 haftada 24 puan hedefleyen sarı-lacivertliler, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek için Cuma günü Boluspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Bolu’daki karşılaşma 18.00’de Atatürk Stadı’nda oynanacak.



Köybaşı dönüyor

Kasığındaki yırtık nedeniyle sahalardan uzak kalan İsmail Köybaşı, Kayseri maçıyla formasına kavuşacak. Milli arada takımla başlaması planlanan İsmail’in eksiklerini giderip Kayseri’de görev yapması bekleniyor. Janssen’in sahalara dönüş tarihi ise henüz netlik kazanmadı.