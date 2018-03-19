Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’da kendi özelinde “hesaplaşma” diyebileceğimiz bir maç vardı. Hesap da şuydu; Rıza Çalımbay Trabzonspor’un başındaki ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor’a mağlup olmuştu. Gerek yönetim olarak gerek sportif anlamda istediği sonuçları alamayan Fırtına’nın ters rüzgarı çevirmesi kendine gelmesi gerekiyordu. Geçen hafta Akhisar’ı deviren bordo-mavililer, Malatya ile seri yakalama düşüncesindeydi. Maça da hızlı başladı. 24’te Olcay Şahan’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi. Trabzonspor’un rahatlığında Malatya 36’da Boutaib’le (Şutu Uğur’a çarpıp ağlara gitti) skoru dengeledi.



Harika paslar

İkinci yarıda ise Burak Yılmaz golüyle değil ama bu kez asistiyle öne çıktı. 64’te müsait durumdaki Yusuf Yazıcı’ya topu verdi o da köşeyi gördü: 2-1. 2 dakika sonra N’Doye’un harika ara pasını değerlendiren yine Yusuf Yazıcı oldu. İki gol sonrası Evkur Yeni Malatya’nın üst üste iki atağı vardı ki kaleci Onur Kıvrak skoru ve maçı tutan isim oldu. Son sözü ise 86’da sarı kart görüp Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Onazi söyledi. 2’de 2 yapan Trabzonspor Avrupa kupaları için az da olsa yeniden umutlandı.

Takıma inanıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısından değil ama ikinci devresinden mutlu. “Bu maçta ilk yarıyı saymıyoruz ama ikinci yarı aynı Akhisarspor maçı bütünü gibi çok iyi oynadık” diyen Çalımbay “İkinci devre taktik oyuncu değişikliği yapmamız olumlu şekilde yansıdı. Bizim bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Elimizdeki ne kadar risk varsa hepsini kullanmaya çalıştık. Zaman zaman bazı arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık ama ikinci golden sonra takıma güven geldi ve çok iyi oynadı. Hak ettiğimiz galibiyet aldık. Önümüzde kritik maçlar var. Galatasaray maçıyla başlayacağız. Millî maç arasını inşallah iyi değerlendireceğiz. 4 oyuncu arkadaşımızın millî takıma gitmesi nedeniyle çok mutluyuz. İnşallah orada da başarılı olurlar. Takımıma inanıyorum. Trabzonspor’un hedefi tabii ki bitmez. Şu andaki hedefi de ilk 5’in içerisinde yer almak” ifadesini kullandı.