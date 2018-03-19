Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş 10 kişi kalan Başakşehir’e yenilerek Fenerbahçe ve Galatasaray’ın berabere kaldığı haftada zirveye aradaki farkı kapatma fırsatını tepti. Kartal’da hafta içinde idmanlara çıkan Pepe’nin dün maç kadrosundan çıkarılması şaşırttı. Ev sahibi ekipte sakat Arda Turan ile cezalı Emre Belözoğlu ve Epureanu yoktu. Da Costa ise yaklaşık 3 ay sonra turuncu-lacivertli forma ile bir resmi maça çıktı. İlk yarıda Başakşehir karşısında Beşiktaş’ın koordinasyon ve konsantrasyon sıkıntısı yaşadığı görüldü. Abdullah Avcı’nın ekibi siyah-beyazlılara nefes aldırmadı. Elia’nın 28. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün giren Başakşehir ilk yarıda ceza sahasına 14 defa girerken Beşiktaş ise sadece 4 defa girebildi.



Değişiklikler yetmedi

Tolgay Arslan’ı yanına çağıran Şenol Güneş, Lens’in sağ kanattan sola geçmesini isterken, Babel’i de sağ kanada aldı. Özellikle takımının geriye yaslanmasına çok sinirlenen Güneş, Tolgay-Atiba ikilisinin daha önde kalmasını ve rakibin kolay şekilde kaleye gelmemesini istedi. İkinci yarıya Beşiktaş istekli başladı. Caicara 62. dakikada ikinci sarıdan oyundan atılınca Başakşehir 10 kişi kaldı. Şenol Güneş gol için Oğuzhan-Tolgay, Love-Lens değişiklileri yaptı. Abdullah Avcı ise golü atan Elia’nın yerine Uğur Uçar’ı oyuna alarak savunmayı sağlamlaştırdı. Son 10 dakikada da daha da risk alan Şenol Hoca, Atiba’yı çıkarıp Caner Erkin’i sahaya sürdü. Kalan sürede Başakşehir kalesine yüklendikçe yüklenen Beşiktaş skoru değiştiremeyince yenilmekten kurtulamadı ve şampiyonluk mücadelesi verdikleri rakibinden ağır bir yara aldı.

Negredo hastanelik oldu

Beşiktaş için dün gece kâbusu andırıyordu. Kaybedilen üç puan, cezalı futbolcular ve üstüne üstlük bir de Negredo... Karşılaşmada sakatlanan İspanyol oyuncu maçın ardından apar topar hastaneye götürüldü. Negredo’nun sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı şüphesiyle tomografisi çektirildi ve korkulan oldu. Teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında, futbolcunun elmacık kemiğinde kırık olduğunu doğruladı ve tedavisine başlandığını söyledi. Oyuncunun idmanlara maskeyle çıkabileceği öğrenildi.

Selamı çaktı

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş karşısında galibiyet golünü atan Eljero Elia, Süper Lig’de 24 hafta aradan sonra gol sevinci yaşadı. Golünden sonra asker selamı vererek Afrin’deki Mehmetçiğimizi unutmayan Elia, “Özellikle ilk yarı mükemmel oynadık. İkinci yarıda oynadığımız futbol değildi ama böyle oynamak gerekiyordu. Kazanmamız gerekiyordu. Bir dahaki maçlarda daha iyi oynamalıyız ve şampiyon olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başakşehir 10 kişiyle 107.59km

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği ve şampiyonluk şansını yükselttiği maçın kat edilen mesafe istatistikleri şaşırtıcıydı. Uzatmalar da dahil son 33 dakikayı 10 kişiyi oynayan Başakşehir, 107.59 km mesafe kat ederken Beşiktaş 106.57 kilometrede kaldı. Ev sahibinde Mahmut Tekdemir 11.39, Edin Visca 10.45, 34’lük Emmanuel Adebayor 10.24 kilometre ile takımın en çok koşan üç ismi oldu. Başakşehir rakibi Beşiktaş’ın kâbusu olmaya da devam etti. İki takım resmî maçlarda 22. defa karşı karşıya gelirken bunların sadece 4’ünü kazanabilen Beşiktaş, rakibine 6. kez yenildi. Bunlardan lig maçlarında (20) ise Başakşehir 5 galibiyetle, rakibine 4 galibiyeti bulunan Beşiktaş’ın önüne geçti.