Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maç sonrası Beşiktaş’ın teknik patronu Şenol Güneş oyuncularına sitemliydi. “Böyle önemli bir maçta yenilmek bize yakışmadı” diyen Güneş, “Sahamızda kaldığımız halde rakibe topu kaptırıp pozisyon veriyorsak, bizim ne işimiz var üst sıralarda. Büyük takım ve büyük futbolcuysanız, bu kadar kolay pozisyon veriyorsanız, az çalışıyorsunuz demektir. Bu takımın oyuncuları yetenekli, karakterli, istekli oyuncular. Ama bugün kötü oynadılar” sözlerini kullandı. “İyi takım olduğumuzu düşünüyorduk. Şut yok, orta yok. Rakip bir uzun top atıyor, biz sahada yokuz” vurgusu yapan tecrübeli çalıştırıcı şampiyonluk şansıyla ilgili soruya, “Yorumum yok. Şunu geçeriz, bunu geçeriz, bunlar geyik muhabbeti. Futbol oynanmadan sonuç alınmıyor” karşılığında bulundu.



Yanlış seçimler yaptım

“Rakip 10 kişi kalmasına rağmen başarılı olmadık. Çok kötü bir maç oynadık. Rakibin de tedirgin olduğu karşılaşmada büyük bir avantaj kaybettik” diyen Şenol Hoca, “Kazansaydık çok iyi bir ivme yakalayacaktık. Bugünkü maçın hiçbir mazereti olamaz. Oynadığımız oyunla mağlubiyeti hak ettik. Mağlubiyette sorumluluk benim. Yanlış seçimlerim oldu, doğru uygulama yapamadık. Sebebini arayacağız” açıklaması yaptı.

Gol öncesi faul var

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, “Gol pozisyonunda Elia ayağıma basmıştı. Elia da bana faul yaptığını söyledi. Ben de hakeme söyledim. O da ‘haklısın’ dedi” açıklaması yaparken, “Takım olarak iyi oynamadık. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Bunu başarırsak hedefimize ulaşırız” sözlerini kullandı.

Devre arası kavga

Maçın devre arasında ortam gerildi. İki takımın teknik heyetinde bulunan antrenörler arasında önce sözlü sataşma başladı. Arda Turan’ın araya girip ortamı sakinleştirmeye çalışmasına rağmen bir kişi Başakşehirli yıldıza küfür etti. Ortalık iyice gerilirken Beşiktaşlı Tolga Zengin’in rakip futbolcuların üzerine yürüdüğü belirtildi. Olaylar güçlükle sakinleştirildi.