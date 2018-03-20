Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da şu ana kadar iyi bir performans gösterdiklerini belirten ABD’li koç, “Bayern Münih gelecek sezon Euroleague’de oynamak için kurulmuş bir kadroya sahip. Turnuvaların bu aşamasına geldiğinizde artık tüm maçlarınızı kazanıp şampiyon olmaktan başka bir şey düşünmezsiniz. Kupada ikinci, üçüncü ve dördüncü olmanın önemi yok. Önemli olan şampiyonluğu elde etmek. Artık bu ligin tamamen içerisindeyiz” dedi.