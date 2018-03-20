Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başka “Yusuf Yazıcı” yok diyelim ve detaylarına geçelim... Trabzonspor’un son dönemlerde parlattığı ve Türk futboluna kazandırdığı genç yetenek adına son dönemler hem negatif hem pozitif gelişmeleri içinde barındırıyor. Negatif olan kısmı performansının beğenilmediği bazı maçlarda ıslıklanması ve tepki çekmesi. Ve bunlara sosyal medya hesabından kısa bir açıklamayla “Taraftar haklı” minvalinde cevap vermesi. Oysa daha onun gelişim süreci 3 sezona dayanıyor. Altyapıdan yetişen bir değer. Erdoğdu Anadolu Lisesinde Guatemala’da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükseldi Yusuf. Her geçen gün üzerine koyan ve daha fazla süre alan bir görüntü içine girdi.



Aslan’ı seviyor

İlk sezonunda 6 lig maçında 334 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetmişti. Bir sonraki dönemde 18 lig maçında 1.458 dakika görev yaptı ve rakip fileleri 4 kere havalandırdı. Bu sezon ise ligin geride kalan 26 haftasında 25 maçta 1.763 dakika mücadele etti, 5 gol ile en golcü dönemini yaşadı. Toplam 11 defa rakip ağları havalandıran Yusuf Yazıcı’nın gol attığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik gelmesi de önemli bir veriydi. Ve Yusuf’un millî ara sonrası oynanacak Galatasaray maçı öncesinde de ilginç bir istatistiği dikkat çekiyor. Genç oyuncu, Galatasaray karşısında son 2 sezonda 2 maçta görev yaparken bu maçlarda da gol attı.

İkinci dörtlük!

Trabzonspor, Evkur Yeni Malatya’yı 4-1’le geçerken bu aynı zamanda bu sezon elde edilen ikinci 4 gollü maçtı. Bordo-mavililer diğer 4 golü de yine iç sahada 4-3’lük Osmanlı maçında elde etmişti. Malatya maçının bir diğer özel kısmı ise iç sahada yüzde olarak (%53) en fazla şut isabetini sağladığı maç olmasıydı. Daha önce Osmanlı maçında 20 şutta 10 isabet bulan Fırtına, önceki gün ise 13 şutta 7 isabet sağladı ve bunlardan 4’ü golle sonuçlandı.