Robinho’nun Santos’ta başlayan kariyeri, Real Madrid, Manchester City ve Milan ile tavan yapmış sonrasında ara ara Santos’a dönüşlerle şekillenmiş, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile maceraya dönüşmüş, Atleico Mineiro’nun ardından Sivas’la yeni bir sayfaya geçmişti. Demir Grup Sivasspor’un devre arası transferi olan Robinho transfer sürecini ve gözlemini anlattı. Öncelikle ailesiyle beraber Sivas’ta yaşayan sambacının altı çizilmesi gereken duygusu: MUTLUYUM. Farklı zaman dilimlerinde İtalya ve İspanya’da forma giydiğinde Fenerbahçe ile Beşiktaş’tan teklif aldığını ifade eden Robinho, Sivas’a gelmeden önce “can dostum” diye değerlendirdiği Alex de Sozua ve Roberto Carlos’tan olumlu referanslar aldığını ifade etti. Ailesiyle beraber Sivas’a ilk geldiğinde zorlandığını ancak şimdi alıştığını belirten Robinho “Taraftarlar futbolu çok seviyor. Büyük bir taraftar kitlesi var. Spor Toto Süper Lig, zor ve mücadeleci bir lig. Golleri çok olan bir lig. O yüzden Türkiye ligini gerçekten çok seviyorum. Burada oynamak çok güzel bir his. İyi ki Türkiye’ye gelmişim. Devre arasında geldiğim için performansım henüz yüzde 100 seviyesinde değil” dedi.
'İyi ki Sivas’a gelmişim'
20.03.2018 - 08:26 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 08:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yiğidoların devre arasında aldığı dünyaca ünlü yıldız “Türkiye Ligi zor ve golleri çok olan bir lig. O yüzden burada oynamayı seviyorum. İyi ki gelmişim diyorum” dedi.
Etiketler : robinho,sivasspor,
551427 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/551427.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
27. Hafta Maçları
1.4.2018
Beşiktaş - Alanyaspor
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
1.4.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
1.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
1.4.2018
Demir Grup Sivasspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
1.4.2018
Antalyaspor - Bursaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
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10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7