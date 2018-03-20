Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robinho’nun Santos’ta başlayan kariyeri, Real Madrid, Manchester City ve Milan ile tavan yapmış sonrasında ara ara Santos’a dönüşlerle şekillenmiş, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile maceraya dönüşmüş, Atleico Mineiro’nun ardından Sivas’la yeni bir sayfaya geçmişti. Demir Grup Sivasspor’un devre arası transferi olan Robinho transfer sürecini ve gözlemini anlattı. Öncelikle ailesiyle beraber Sivas’ta yaşayan sambacının altı çizilmesi gereken duygusu: MUTLUYUM. Farklı zaman dilimlerinde İtalya ve İspanya’da forma giydiğinde Fenerbahçe ile Beşiktaş’tan teklif aldığını ifade eden Robinho, Sivas’a gelmeden önce “can dostum” diye değerlendirdiği Alex de Sozua ve Roberto Carlos’tan olumlu referanslar aldığını ifade etti. Ailesiyle beraber Sivas’a ilk geldiğinde zorlandığını ancak şimdi alıştığını belirten Robinho “Taraftarlar futbolu çok seviyor. Büyük bir taraftar kitlesi var. Spor Toto Süper Lig, zor ve mücadeleci bir lig. Golleri çok olan bir lig. O yüzden Türkiye ligini gerçekten çok seviyorum. Burada oynamak çok güzel bir his. İyi ki Türkiye’ye gelmişim. Devre arasında geldiğim için performansım henüz yüzde 100 seviyesinde değil” dedi.