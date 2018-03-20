Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Üst üste 3. şampiyonluğu yaşamak isteyen Beşiktaş’ta moraller oldukça bozuk. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin berabere bitmesiyle siyah-beyazlılarda büyük bir sevinç yaşanmıştı. Başakşehir maçında elde edilecek galibiyet şampiyonluk yolunda Beşiktaş’ın büyük avantaja sahip olmasını sağlayacaktı ama olmadı. Başakşehir karşısında tel tel dökülen Beşiktaş, rakibin 30 dakika 10 kişi kalmasını da değerlendiremedi. Haftaya büyük umutlarla giren Şenol Güneş’in de hesapları altüst oldu. Siyah-beyazlılar üçüncü sıraya gerileyince sıralamada önündeki takım sayısı da 2’ye çıktı. Başakşehir maçından sonra futbolcularıyla bir konuşma yapan tecrübeli teknik adam, artık rakiplerinin puan kaybetmelerini bekleyeceklerini belirterek, ligde kalan 8 maçın hepsini kazanmaları gerektiğini söyledi.



Galatasaray kaybeder

Şenol Hoca ayrıca kalan 8 maçın birinde bile puan kaybetmelerinin, şampiyonluk defterinin kapanması anlamına gelebileceğini de vurguladı. Beşiktaş’ın şampiyonluk yolunda diğer rakiplerine göre fikstür avantajı bulunuyor ancak sadece Galatasaray’ı değil, Başakşehir’i de yarışta geride bırakması gerekiyor. Şenol Hoca kalan 8 haftada çok zorlu maçlara çıkacak olan Galatasaray’ın puanlar kaybedeceğinden emin. Başakşehir ise kâğıt üzerinde daha kolay maçlara çıkacak. Bu anlamda 29. haftadaki Galatasaray-Başakşehir ve 31. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş maçları düğümü çözecek gibi görünüyor. Hesaplar şimdiden çok karışık. Şenol Güneş’in de dediği gibi Beşiktaş’ın kalan haftalardaki maçlarında yaşayacağı puan kaybı şampiyonluğa büyük oranda havlu atılacağı manasına gelebilir.

Maskeli Negredo

Başakşehir maçında elmacık kemiği kırılan Beşiktaş’ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo ameliyat oldu. Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya, Negredo’nun 1 hafta sonra maske ile çalışmalara başlayabileceğini söyledi. İspanyol golcü de ameliyat sonrası yaptığı paylaşımda; “Bir hafta sonra hazır olacağım. Tüm sağlık ekibine ve benim için endişelenenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yeni zaferlere koşalım

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş’ın 115. yılına özel bir mesaj yayımladı. Orman, mesajında “Beşiktaş’ımızı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp hâline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka hâline gelmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.