Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Başakşehir’in 5, Beşiktaş’ın 2 puan arkasında olan sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman, oyuncularına 8 haftada 24 puan hedefi koydu. “Pes etmek benim karakterimde yok” diyen tecrübeli teknik adam, “Belki şampiyon olamayacağız ama tüm maçlarda Fenerbahçe’ye yakışan mücadeleyi vereceğiz. Bize düşen ne olursa olsun 8 maçı firesiz tamamlamak ve rakiplerimizin puan kaybetmesini beklemek. Fikstür göz önüne alındığında, özellikle birbirleriyle yapacakları maçlar belirleyici olacaktır” sözleriyle umudunu koruduğunu belirtti. Sezonun ilk yarısında da benzer bir süreç yaşadıklarını hatırlatan Aykut Kocaman, “Başlangıçta da geride kalmış ancak son periyotta önemli bir çıkışla zirveyi yakalamıştık. Hatta liderliği son maçta kaçırmıştık. Yine aynısını başarabiliriz. Biz üzerimize düşeni yapalım. Gerisini zaman gösterecek” diye konuştu. Volkan Demirel de hocası gibi lige havlu atmadıklarını vurgularken, Skrtel “Henüz hiçbir şey bitmedi” çıkışında bulundu. Slovak savunmacı, “Galatasaray’ı elimizden kaçırdık ama yarışı bırakmayacağız. Hâlâ şampiyon olabiliriz. Tabii önce bütün maçlarımızı kazanmamız şart” dedi.

Sıkıntı savunmada

Fenerbahçe’nin ligin en çok gol atan ikinci takımı olmasına rağmen 4. sırada kalmasının nedeni kalesini kapatmakta sıkıntı yaşaması. Sezon başından beri bireysel hataların önüne geçemeyen ve basit gol yemeyi alışkanlık haline getiren sarı-lacivertliler bu dev soruna çözüm arıyor. Aykut Kocaman, 24 puan hedeflediği son 8 haftada savunmada etten duvar istiyor.

Yıldırım düdüğü asıyor

Kadıköy’deki Galatasaray derbisinde gösterdiği yönetimle Fenerbahçe camiasını çileden çıkaran Bülent Yıldırım, hakemliği bırakıyor. MHK’nın yoğun eleştiriler sebebiyle kızağa çekeceği Yıldırım’ın sezon sonunda 23 yıldır çaldığı düdüğünü asarak kariyerini noktalayacağı öğrenildi.