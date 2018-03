Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında yapılacak seçim heyecanının Ali Koç’un adaylığını açıklamasıyla çok daha erken başladığı Fenerbahçe’de uzun süredir sessizliğini koruyan Başkan Aziz Yıldırım fena patladı. Başkanın açıklamalarından sadece MHK ve TFF değil, Ali Koç ile Alex de nasiplendi. Her maç sonuca etki edecek hakem hatalarına maruz kaldıklarını vurgulayan Aziz Yıldırım “Açıklama yapıyoruz, hemen disipline sevk ediliyoruz. Kurumlar arası ilişkiler ile çözüm arıyoruz, yine hakkımız yeniyor. İlla normal çözüm yollarının dışına çıkıp, ortalığı yangın yerine çevirecek bir suç duyurusunda bulunmamız veya siyaset içerisinde lobi mi yapmamız gerekiyor?” çıkışıyla hakem tartışmalarını bir üst boyuta taşıdı.



Messi’yi alsak bile boş

Aziz Yıldırım “Bizim oyunumuzun iyi veya kötü olması bizi bağlayan bir durum. ‘Fenerbahçe de iyi oynamadı’ boş bir argümandır. Siz hakemler olarak sonuca bu kadar etki edecek kararlar alırsanız biz sizin içtenliğinize nasıl inanacağız? Aykut Hoca haftalardır aynı şeyi söylüyor. Taç atışını hak eden tarafa dahi veremeyen bir hakem nasıl olacak da lehimize penaltı verecek, rakibimize kırmızı kart çıkarabilecek?” isyanında bulundu. “Lig tamamen hakemlerin verdikleri kararlarla şekilleniyor ve bu kararlarda maalesef adalet yok” diyen Yıldırım, “En son Galatasaray maçında 3 penaltımız verilmiyor. Bunlardan 1 tanesi verilse maç kopacak ama Bülent Yıldırım’ın sahaya bir misyonla çıktığı o kadar belli ki, siz isterseniz Messi’yi transfer edin, futbolu yöneten mekanizma şampiyonu önceden belirlediği sürece bir şey değişmiyor” yorumu yaptı.



Açıkça eyyam yapılıyor

Bülent Yıldırım’ın önce Fenerbahçe’nin penaltısını vermediğini sonra da Galatasaray’ın hakkını yediğini vurgulayan Aziz Yıldırım “Resmen eyyam yapıyor. Çünkü hatasının farkında. Hakemler maç yönetmiyor, idare ediyorlar. Tek dertleri, gözlemciden yüksek not kapıp sonraki hafta maç alabilmek” ifadesini kullandı. Başta Spor Bakanlığı olmak üzere, tüm yetkililerin, toplumda futbol yüzünden yaşanan ayrışmaya dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, “Bakın bu işin sonu iyi değil. MHK Başkanı’ndan hakemlere, TFF temsilcilerinden hakem gözlemcilerine bu işin suyu çıkmış durumda. Türk Futbolu uçuruma sürükleniyor. Sponsorlar, taraftar çekiliyor. Bu sorunun önüne, belli takımları yarış içinde tutup şampiyonu önceden belirlemeyle geçemezsiniz. İnsanların zekasıyla alay etmeyin” dedi.



Ali Koç’u tebrik ediyorum

Aziz Yıldırım, daha önce muhatap almadığı başkan adayı Ali Koç’u da ağır bir dille eleştirdi. “Kongre çığırtkanlığı yapmayacağız kisvesi altında 1,5 yıldır kongre çığırtkanlığı yapılıyor” diyen Yıldırım, “Geçen sezonun ortasında, Konya maçımıza 1-2 saat kala Ali Koç başkan adaylığını ‘Her şartta adayım’ diyerek açıkladı. O günden bu güne, tüm camianın dikkati artık kongredeydi. Herkes başta futbol takımımız olmak üzere takımlarımızı 2. plana itti ve kongre konuşmaya başladı. Yaşanan her başarısızlığın ardından kongre sopası devreye girdi. Taraftarlar ikiye bölündü, sosyal medyada uzun süredir güdümlü hesaplar sayesinde başlamış olan gerginlik artık sokağa yansımaya başladı. Tebrik ediyorum kendisini, 3 Temmuz’da başarılamayan ayrışma şimdi başarıldı” sözleriyle Koç’a tepki gösterdi.

Destek verin

“Kulübümüzün hiçbir şubesinin sponsor sorunu olmayacak şekilde planlarımızı yapıyoruz. Bu durumda sizlerin de elini cebine koymasını bekleyebiliriz. Kulübümüzün kasasının dolmasında sizlere de ihtiyacımız var. Herkesin kendi imkanlarında destek olmasını bekleyeceğiz...”



Kemik oy 6800

Ali Koç, web sitemize girip bilgilerini paylaşan kongre üyesi sayısını 6800 olarak açıkladı. Akıllara son başkanlık seçiminde adayların aldığı oy sayıları geldi. Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ile girdiği başkanlık yarışını 6821 oyla kazanmış, Aydınlar ise 2386 oy almıştı.

Alex’e de yazık ediliyor

“Galatasaray ve CSKA maçları öncesi Alex’i Türkiye’ye getirmek Fenerbahçe’ye dinamit koymaktır” diyen Yıldırım, “Fenerbahçe Yönetimi yine de ortamın çirkinleşmesine müsaade etmemiştir. Yönetimin Alex’in saha içi performansıyla bir problemi olmamıştır. Yönetim, teknik heyetle yaşadığı sorunların ardından yönetim konuya dahil olmuştur. Ancak bütün bunları ve Alex’i kullanmak yanlıştır, Alex’e de yazıktır.”

Bu bir savaş değil

“Hiç kimse benim adıma, Ali Koç’a veya bir başkasına hakaret edemez. Benim faydama olacaksa dahi böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Genel Kurulu Kurtuluş Savaşı’na çevirenler bilmelidir ki, Kurtuluş Savaşı düşmana karşı verilir. Biz hepimiz Fenerbahçeliyiz. Hiç kimse diğerine düşman değil. Seçimi ayrışma olarak asla kabul etmem.”

Mücadeleye devam edeceğiz

“Bu ortamdan hakemler de faydalanıyor, TFF ve Fenerbahçe düşmanları da. Sosyal medyada özellikle FETÖ bağlantılı hesapların, Fenerbahçe puan kaybettiğinde saldırıya geçtiğine şahit oluyoruz. Sahadaki hakem ‘Nasılsa kongre var, kimse benden hesap soramaz’ mantığıyla hareket ediyor, o güven ile maça geliyor. MHK, Fenerbahçe Kongre sath-ı mailine girdi, kimsenin umurunda olmaz diye kafasına göre atamalar yapıyor.”

Şampiyonlar Ligi’ni alabilirdik

“3 Temmuz’daki FETÖ Kumpası’ndan önce Forbes Dergisi’nin kapağındaydık. Fransız ekonomi dergileri bizim için, ‘Dortmund ve Lyon’u geride bıraktı’, ‘Bu ekonomik istikrarla devam ettiği takdirde 10 yıl içinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olabilir’ yazmıştı. Sonra kumpas yapıldı. Daha önce sahada 2 kez yapılan kumpas bizi Metris’e göndererek tekrarlandı. “

Hepsinden hesap soracağız

“Bugün hem o kumpasın sıkıntılarını yaşıyoruz, hem de bize bu kumpası kuranların bir kısmından mahkemede hesap soruyoruz. Bu mahkemelerden dolayı aldığımız tehditler, önümüze çıkarılan engeller bizi yıldıramayacak. Fenerbahçe’yi kongre ile yıpratanlarla ilgili ise günü geldiğinde konuşacağız. Biz hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Hâlâ şampiyonluğa olan inancımızı koruyoruz.”