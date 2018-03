Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, WOW İstanbul Hotels & Convention Center’da sarı-lacivertli 4,600 civarındaki kongre üyelerine seslendi. Konuşmasına “Ben çok konuşma yaptım. İlk kez bu kadar kalabalığa konuşuyorum. Afrin’deki şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum” şeklinde başlayan Koç, “Şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe’nin olduğu yerde her zaman umut vardır. Taraftarımız itici güç olmalı. Tek projemiz var. Fenerbahçe’yi şahlandırarak ait olduğu yere getirmek. Mali sıkıntılarımız için camiada seferberlik ilan edeceğiz. 4 Haziran’da ilk işimiz hatırı sayılır sermaye katmak” deyince salonda, ‘Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon’ tezahüratları yapıldı.



Niye aday gösterdiniz?

“Tribün ve taraftar mühendisliğine soyunmadan, camiadaki her kesimi kucaklayarak, her eleştiriden ders çıkararak, herkese eşit mesafede durmaya özen göstereceğiz” sözleriyle Aziz Yıldırım’a göndermeler yapan Koç, “Çıktığımız bu yolda daha pek çok olumsuzluk ve iftiralara muhatap olacağımız aşikardır. Aday olmamızla birlikte 3 Temmuz’dan kaçtı, sponsor olmadı, cimri, başkan olursa para vermez, personelleri işten çıkaracak, amatör branşları kapatacak gibi sözler söylendi. Şimdi de bu potporiye yenisi eklendi. Bugün (dün) de bölücülükle suçlandık. Madem ben böyle bir Fenerbahçeliydim, neden 2015’teki kongrede geleceğin başkanı olarak gösterildim?” dedi.