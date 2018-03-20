Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Kadıköy’de Fenerbahçe ile berabere kalıp 6 farklık puanı koruyan Galatasaray 26. hafta sonunda Beşiktaş ile de mesafeyi 4 puana çıkarmış oldu. Beşiktaş’ı mağlup eden Başakşehir ise sarı-kırmızılıların an itibarıyla en yakın takipçisi durumunda... Fenerbahçe maçından sonra futbolcularına izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendi mesaisini sürdürüp gece gündüz hesaplar yapıyor, incelemelerde bulunuyor. Camiayı birleştiren, taraftarı şampiyonluk havasına sokan tecrübeli teknik adam kalan 8 haftalık dilimde en kilit maçın 29. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Başakşehir karşılaşması olduğunu düşünüyor. Galatasaray’ın Başakşehir’i yenmesi hâlinde şampiyonluk yarışında Galatasaray haricindeki takımlar en fazla 74 puan toplayabiliyor.



Mağlubiyet kredisi var

Şu anda 54 puanla zirvenin hâkimi olan Galatasaray’ın, Başakşehir’i yenmek kaydıyla 8 maçta 21 puan toplaması şampiyonluk için yeterli olacak. Yani bir başka deyişle bu durumda rakipleri bütün maçlarını kazansa bile Galatasaray’ın 1 mağlubiyetlik kredisi olacak. Bu hesap sonrası Fatih Terim Başakşehir’i mücadelesini sezonun maçı olarak belirledi. İç sahada taraftarlarıyla birleşince farklı bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılar 29. haftada hem şampiyonluk düğümünü çözmek hem de ilk yarının rövanşını almak istiyor. Terim ve öğrencileri, Trabzonspor ve Gençlerbirliği engellerini aşıp, Başakşehir’i de devirirse Beşiktaş’a mağlup olma kredisini de elde etmiş oluyor. O sebeple şu anki tabloda Beşiktaş maçının önemi Başakşehir mücadelesi kadar yüksek değil.

Gönderilişim organizeydi

Derbiyi izlemek için İstanbul’a gelen Igor Tudor, “Başakşehir maçından sonra protesto edilmem benim için ilginçti. Florya’ya otobüsle dönüyoruz ve her şey organize edilmiş. Kameralar da öyle. Cenk’e ne söylediklerini sordum. Bana karşı bir şey söyledikleri ve Terim lehine bir şey söylediklerini bana iletti” açıklaması yaptı.

Terim etkisi!

Sezonun 16. haftasına Yeni Malatya deplasmanında mağlup olan Galatasaray’da camianın ve taraftarın teknik direktör Igor Tudor’a güveni kalmamıştı. İyi başlanan sezonda sürpriz kadro seçimleri sonrası istikrarsızlaşan takımın toparlanması için herkesin işaret ettiği tek bir isim vardı: Fatih Terim. Dönemin başkanı Dursun Özbek de, bu sese kulak vererek Terim ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam takımın başına geçtiğinde Fenerbahçe ile Başakşehir sarı-kırmızılılardan üstteydi. Ama Terim’in gelişiyle farklı bir hava yakalayan Galatasaray’ın zirveyi geri alması uzun sürmedi. Cimbom Kadıköy deplasmanından sonra da liderliğini kaybetmedi. Fatih Terim döneminde 22 puan toplayan Galatasaray şu an şampiyonluğa en yakın taraf.