Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton formasıyla attığı gollerle göğsümüzü kabartan Cenk Tosun'un açıklamaları şöyle;

"Twitter’dan Instagram’dan ‘Gururumuzsun’ diye yorum yapanları görüyorum. Bazen profillerine girip bakıyorum. Sadece Beşiktaşlı değil, Trabzonlu, Galatasaraylı, Fenerli, Bursalı taraftarlar da yazıyor. Karakteri sağlam ve iyi insan olmak çok önemli"

‘Hocamızı utandırmıyorum’

“Everton’a sezon ortasında katıldım. Transferim döneminde 7-8 gün tatil yapmıştım. Fitness eksiğimi ilk maçta hissettim. Herkes makina gibiydi! Ben de hemen çalışmalara başladım. Hem buradaki çalışmalarda hem de Dubai’de ekstra idmanlar yaptım, yapıyorum. Hocamız çok yardımcı oldu. ‘Fizik gücünü artırırsan formayı veririm’ dedi. Beni koruma amaçlı birkaç maç ilk 11 oynatmadı, taraftarın önüne atmadı. Ben de attığım gollerle onu utandırmadığımı düşünüyorum.”

"Maçta bazen kemik sesi bile duyduğum oluyor"

"Premier Lig benim her zaman sevdiğim bir lig olmuştur. Çünkü oyun hep akıyor. Top, bir orada bir burada. Maçta bazen kemik sesi bile duyduğum oluyor ama hakem, ‘Oyna devam' diyor. Ben de bu tempoya alışmaya çalışıyorum."

"Kafa vuruşu sırasında kafama tekme yedim"

“Stoke City maçı, kariyerim için en özel anlardan birisi oldu. 2 gol attım ve takımıma galibiyeti getiren isim olmayı başardım. Özellikle ikinci gol sırasında çok zorlandığımı söyleyebilirim. Buz gibi havada kar yağışı altında sahada olmama ek olarak yaptığım kafa vuruşu sırasında kafama tekme yedim. Ama pozisyon gol olduğu için buna değdi. Kalan dakikalarda hat-trick’i kaçırdım ama 3 puanı getiren adam olma duygusu çok güzeldi. Maç sonunda taraftarlarımızın stadı, ‘Cenk Tosun’ tezahüratlarıyla terk etmesini de sosyal medyadan gördüm. Beni çok gururlandırdı.”

"Çok beğendiğim bir futbolcu"

"Everton’a transfer olmadan önce Harry Kane’i takip ediyordum. Kendisi çok özel bir futbolcu. Evet, oyun stillerimiz benziyor ama farklı olduğumuz konular da var. Çok beğendiğim bir futbolcu. Dünyada beğendiğim en iyi golcüler arasında ilk 3’e onu kesinlikle alırım."

"‘Kardeşim kardeşim’ diye hep peşimde"

"Niasse, ‘Kardeşim kardeşim’ diye hep peşimde. Akhisar’da öğretmişler. İyi anlaşıyoruz. Bazen takımı o sırtlayacak bazen ben. Umarım gollerine devam eder. Ek olarak Sigurdsson’la iyi anlaşıyoruz."

"Geldiğim günden beri Cenk’i öğretmeye çalıştım"

"Takımda lakabım yok. Geldiğim günden beri Cenk’i öğretmeye çalıştım. Kimisi Cenk kimisi de Atiba’nın oğlu Noah gibi, ‘Cenki’ diyor. Taraftarlar görünce, ‘Tosun fotoğraf çektirebilir miyiz’ diyorlar. Onların da beni çağırıp fotoğraf çektirmek istemesi gurur verici." (Fanatik)