Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague 27. hafta maçında Maccabi FOX’u ağırlayan Fenerbahçe Doğuş rakibini 87-73 yenerek 19. galibiyetine imza attı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğinde Jackson, Bolden ve Thomas’la etkili olan İsrail ekibine Guduric’in üçlükleriyle karşılık veren temsilcimiz 21-16 geride geçtiği ikinci periyotta Sloukas, Datome ve Wanamaker ile farkı eritti. Tyus’un karşı çabasına rağmen Datome ele avuca sığmadı ve Fener soyunma odasına 45-36 üstün gitti.



Fark açılıyor

Soyunma odasından Sloukas’ın basketiyle dönen Fenerbahçe Doğuş, farkı çift hanelere taşıdı: 47-36. Marko Guduric ile Jan Vesely ile farkı 14’e çıkaran ekibimiz; Datome, Wanamaker ve Nunnally ile de skoru 68-49’a getirdi. Nunnally’nin smacı rakibe mola aldırırken, tribünler ayaktaydı. Son çeyreğe 74-56 önde giren Obradovic’in öğrencileri farkı bir ara 20 sayıya çıkarırken rakibinin yaklaşmasına fırsat vermeden salondan 87-73 galip ayrıldı.Euroleague’deki çift maç haftasında Fenerbahçe Doğuş yarın deplasmanda Kızılyıldız’la karşılaşacak.