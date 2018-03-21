Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi bu sezon öyle bir dönem geçiriyor ki bir dibe vuruyor bir yükseliyor. “İstikrarsız” gidişatta ise hedefler değişiyor. Rıza Çalımbay’ın gelmesinin ardından üst üste alınan galibiyetlerle bir anda şampiyonluk hesabına giren bordo-mavililer 2018’e ise çok kötü bir giriş yapmış ve hedeften çok uzaklaşmıştı. Bu dengesiz durumda üst üste alınan 2 galibiyet ise giden umutları tekrar getirdi. Trabzonspor, Avrupa kupası vizesi sınırında olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını bir anda 6’ya indirdi. Yönetim seçim havasında olsa da teknik ekip ve oyuncular Avrupa hesabı yapar hâle geldi.



“Yeri burası değil”

Teknik direktör Rıza Çalımbay ligdeki T Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin yanı sıra özellikle ikinci devrelerde sergilenen güzel oyuna dikkat çekerek “Bu istekli ve savaşçı futbolumuzu devam ettirdiğimiz takdirde istediğimiz sonuçları alabiliriz. Önümüzde çok kritik bir Galatasaray maçı var. Etap etap ilerleyip seriye devam edersek yarışta kalırız. Biz kazanıp rakibin kayıplarını bekleriz. Ben bu takıma ve camiaya hep inandım ve o inancımı devam ettiriyorum. Trabzonspor çok daha iyi yerlerde olmalı” görüşünde. Çalımbay, transfer yasağı ve seçim sürecinden de takımın en az etkilenmesi adına ara ara oyuncularla görüşmeler yaptıklarını söyledi.