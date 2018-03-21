Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim dönemi sonrası TFF’nin millî takımı emanet ettiği Mircea Lucescu ile ilgili iddialar dinmek bilmiyor. Ay-yıldızlı takımı Rusya’da yapılacak 2018 Dünya Kupası’na taşıyamayan Rumen hoca, şimdi EURO 2020 için kolları sıvarken, aldığı maaşla ilgili spekülasyonlar başka bir boyuta taşındı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Lucescu ile sözleşme imzalanırken Rumen teknik adamın yıllık 2,5 milyon avro ücret alacağı duyurulmuştu. Ancak Futbol Arena’ya röportaj veren Kayserispor Başkanı Erol Bedir, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Dursun Özbek dönemi sonrası Kulüpler Birliği Başkanlığı için adı geçen Bedir, “Duyduğumuz kadarıyla Lucescu’ya 4 milyon avro civarında maaş ödeniyor. Dünyada 38. sırada olan bir ülkenin millî takımının hocasının ücreti 4 milyon avro olur mu?” isyanında bulundu.



Ateşim var gelemem!

TFF, Dünya Kupası hezimetine rağmen 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Lucescu’yla yola devam etme kararının arkasında durmuştu. Ancak Lucescu, Türkiye’deki sınırsız yabancı kuralından, genç oyuncuların yurt dışında tercih ettikleri takımlara varıncaya kadar eleştirilerde bulunup şimşekleri üzerine çekmişti. EURO 2020 hazırlıkları çerçevesinde yapılacak İrlanda ve Karadağ maçları için aday kadroya çağrılan bazı oyuncuların sakatlıklarını ileri sürerek gelmemesi de ayrı bir tartışma konusu oldu. Oğuzhan Özyakup ve Ömer Topak’tan sonra Celta Vigo forması giyen Emre Mor, TFF’den önce davranıp ‘ateşinin düşmediğini’ sosyal medya hesabından duyurarak Millî Takım kampına gelemeyeceğini açıkladı. Bu durum “Kimse Lucescu’yu takmıyor” eleştirilerini de beraberinde getirdi.