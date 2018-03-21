Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millîler, yeni formayı ilk defa 23 Mart’ta İrlanda ile Antalya’da oynanacak maçta giyecek. Ancak yenilenen formaların dizaynı ve 300 liralık ücreti büyük tepki çekti. Klasikleşen şeritli tasarım formaya geri dönerken, “Formaya 3 dakika zaman ayırmışlar, ortaya bu çıkmış” yorumları yapıldı. Formaların 300 liralık fiyatı da taraftarları kızdırdı. Sosyal medyada forma üzerine yorum yapan taraftarlar, “300 liraya Dünya Kupası’na gidemeyen forma! Demek ki gitse 1.600 lira olacaktı”, “5 forma bu ülkede asgari ücret yapıyor haberiniz yok mu?” gibi yorumlar yapıldı.