Millîler, yeni formayı ilk defa 23 Mart’ta İrlanda ile Antalya’da oynanacak maçta giyecek. Ancak yenilenen formaların dizaynı ve 300 liralık ücreti büyük tepki çekti. Klasikleşen şeritli tasarım formaya geri dönerken, “Formaya 3 dakika zaman ayırmışlar, ortaya bu çıkmış” yorumları yapıldı. Formaların 300 liralık fiyatı da taraftarları kızdırdı. Sosyal medyada forma üzerine yorum yapan taraftarlar, “300 liraya Dünya Kupası’na gidemeyen forma! Demek ki gitse 1.600 lira olacaktı”, “5 forma bu ülkede asgari ücret yapıyor haberiniz yok mu?” gibi yorumlar yapıldı.
300 liraya forma mı satılır?
21.03.2018 - 08:07 | Son Güncelleme: 21.03.2018 - 08:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Takım’ın UEFA Milletler Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde giyeceği formalar TFF resmî sitesinden açıklandı.
Etiketler : milli forma,milli takım,
551633 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/551633.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
3
Beşiktaş
26
14
8
4
47
23
24
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
27. Hafta Maçları
1.4.2018
Beşiktaş - Alanyaspor
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
1.4.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
1.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
1.4.2018
Demir Grup Sivasspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
1.4.2018
Antalyaspor - Bursaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
28
10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7