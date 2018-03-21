Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’de bitime 8 maç kala zirvede bulunan Galatasaray geleceğe umutlu bakıyor. Fatih Terim yönetiminde, şampiyonluk havasına iyice giren sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısına oranla daha çok güven veriyor. Özellikle Fatih Terim öncesi tarihî rakipleriyle oynanan maçlarda, silik bir performans ortaya koyan Galatasaray, geride bıraktığımız haftada Kadıköy’de sergilemiş olduğu oyunla ve bulduğu pozisyonlarla, derbi sendromunu geride bıraktığını gösterdi. Takımın golcüsü Bafetimbi Gomis, yine bir büyük maçı boş geçip, bulduğu fırsatları değerlendiremese de daha önce deplasmanda oynanan Trabzon ve Beşiktaş maçı ile Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisi arasındaki veriler, takım anlayışının nasıl değiştiğini ispatlar nitelikteydi.



Kadıköy’de başka Aslan

En önemli veri de takımın en uçtaki ismi olan Gomis’in ceza sahasında topla buluşma sayısı. Arkadaşları Gomis’i Trabzon’da 1, Vodafone Park’ta ise 2 defa ceza sahası içinde topla buluşturabilmişti. Gomis, Kadıköy’de bu sayıyı 6’ya çıkardı. Ancak Fransız yıldız kendi vuruş ve hamle kalitesinin altında kalınca sarı-kırmızılıları Kadıköy’de galibiyete taşıyamadı. Yine takımın 10 numarası Younes Belhanda da Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş maçına oranla daha çok tehlike oluşturacak nitelikte performans sergiledi. Dolmabahçe’de hiç topla ceza sahasına giremeyen Faslı yıldız, Fenerbahçe savunmasını Kadıköy’de 2 defa delmeyi başardı. İçeride oynanan Fenerbahçe maçında ise Belhanda 1 defa ceza sahasına girebilmişti.



Belhanda’daki değişim

Ayrıca Kadıköy’de 4 defa da top kapan Belhanda Terim’le birlikte nasıl değiştiğini gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in “Top rakip sahada kalsın” anlayışı takım savunmasına da olumlu yansıdı. Vodafone Park’ta Beşiktaşlı futbolcular 39 defa Galatasaray ceza sahasına topla giriş yapmıştı. Kadıköy’de Fenerbahçeliler 23 defa Galatasaray ceza sahasında topla bulunabildiler. Kadıköy’de öz güven depolayan sarı-kırmızılılar, içeride taraftarının da gücüyle ne Başakşehir’den ne de Beşiktaş’tan çekiniyor.

Gümüş parıldıyor

Fenerbahçe maçında 83’te oyuna dâhil olmasına rağmen akılda kalıcı bir performansa imza atan Sinan Gümüş, Konya maçında sonra derbide de etkili olunca Fatih Terim’i yüzünü fazlasıyla güldürdü. Derbide kısa sürede 10 defa topla buluşup yüzde yüz pas isabetiyle oynayan genç futbolcu 3 defa ikili mücadele kazanıp, Galatasaray’ın önemli fırsat yakalamasını da sağlamıştı. Son 8 haftaya girilirken Fatih Terim, Sinan’ın performansını daha da yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan Sinan, Feghouli’ye ilk 11’de de tehdit oluşturuyor.

Linnes, Mariano’ya yetişti!

Galatasaray’da geçen sezon dahi as oyuncu kategorisinde yer almayan Martin Linnes, bu sezon Fatih Terim’in gelişiyle takımın en önemli isimlerinden Mariano’ya kafa tutar hâle geldi. Norveçli futbolcu toplamda 23 maç sayısına ulaşarak da, Mariano ile maç sayılarını eşitledi. Kadıköy’de de takdir toplayan Linnes, formasını kaptırmayacak gibi duruyor. Fatih Terim, Linnes’in fiziksel durumunu Mariano’dan daha önde görüyor.

Yasin’e müjde

Önceki gün 31 yaşına adım atan ve sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin, takımda kalmak istiyor. Son dönemde performansında düşüş olan tecrübeli futbolcuyla yakından ilgilenen Fatih Terim de Yasin’i kazanmak istiyor. Terim, en az iki yıl daha Yasin’den yararlanılabileceği fikrinde.



Rodrigues kalacak

Galatasaray’da son dönemin en flaş ismi Garry Rodrigues’in talipleri her geçen gün artıyor. Ancak teknik direktör Fatih Terim’in takımda en çok güvendiği isimlerin başında gelen süratli futbolcuya gelecek sene de çok ihtiyaçları olacağını belirterek Rodrigues’i satma gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.



Muslera mutlu

Takımın 1 numarası Muslera’nın bir yere gitmeye niyeti yok. Tecrübeli file bekçisi bir taraftarın sosyal medyada “İtalya’ya dönmek ister misin?” şeklindeki sorusuna “Galatasaray cazip tekliflere rağmen beni bırakmadı. 2021 yılına kadar sözleşmem var. Açıkçası İtalya’ya dönmem bu şartlarda zor” cevabını verdi.